At være en offentlig person kan i den grad have en bagside. Det kan Rebecca Laudrup skrive under på.

Hun er mor til datteren Ellen på et år, og det er netop en rolle, der kan være udsat på de sociale medier.

Det fortæller hun i en story på Instagram, hvor hun bruger sin platform til at sætte fokus på begrebet 'morshaming', der handler om, at mødre får kritik eller dømmende beskeder for valg, de tager.

'Jeg kom også til at tænke på, hvorfor morshaming stadig sker, især på de sociale medier. Hvad jeg ikke har fået af beskeder det sidste års tid og også beskeder som 'det er ikke for at shame, men' …,' skriver Rebecca Laudrup, der er datter af Michael Laudrup og kommer med nogle eksempler på, hvad folk kan skrive til hende.

Datteren får for meget frokost. Hun bruger sin sut for meget, ser for meget tv. Datteren er nem, og derfor burde Rebecca Laudrup ikke brokke sig. Det er forkert, at hun sælger datterens tøj. Bare for at nævne nogle af beskederne, der tikker ind.

'Det er jo okay, at vi ikke gør tingene ens, og det er faktisk også okay, at vi tænker 'sådan vil jeg ikke være/gøre det'. Men vi behøver vel ikke at skrive til den person. Vi kan jo bare smutte i stilhed,' lyder det.

Siden delte en masse følgere deres oplevelser omkring 'shaming', og eksemplerne er mange.

Alt fra madvaner til antallet af børn, til at nogen giver deres barn flaske fremfor bryst. Eksempler, der har gjort indtryk på forfatteren, der også er ambassadør hos Mødrehjælpen.

'Jeg har fået så mange beskeder. Det er tankevækkende og gør ondt i hjertet. Samtidig sidder jeg også med en 'ej, har jeg shamet uden at tænke over det'. For måske inden jeg fik barn, kunne jeg også finde på at sige noget uden at tænke over, hvor dømmende det egentlig var. Man bliver klogere – eller, ikke alle. Men mange af os gør,' skriver Rebecca Laudrup.

Hun blev i maj 2019 gift med kæresten Frederik Svejborg, og i december samme år afslørede hun så, at hun var gravid med parrets første barn.

Det er ikke første gang, hun bruger sin Instagram-profil og platform til at tage større emner op. Det samme gjorde hun i april, hvor hun fortalte, hvordan hun var blevet ramt af en hård besked. Det kan du læse mere om her.