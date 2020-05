Rebecca Laudrups graviditet har taget hårdt på hende.

»Jeg føler, jeg har haft alle de gener, man kan have som gravid,« lyder det.

Det fortælle datteren af den danske fodboldlegende Michael Laudrup i et interview med 'To the Moon, Honey', som er blevet bragt nærmest samtidig med, at hun i søndags så fødte sit og manden Frederik Svejborgs første barn, en datter.

Rebecca Laudrup remser op, hvordan hun i løbet af de nu måneders graviditet har været ramt af mange forskellige former for gener.

Hun har kastet op i fem måneder, haft migræner, halsbrand, kramper i hofter, kramper i lægge. Lige inden interviewet med 'To the Moon, Honey' fik hun desuden så voldsomme smerter i venstre side af kroppen, at hun ikke kunne sove i flere dage og samtidig tog på hospitalet flere gange.

Og så har hun også fået en mild bækkenløsning - hvor lægen samtidig fortalte, at barnet i maven havde en anden blodtype end Rebecca Laudrup.

»Jeg skal derfor have en del indsprøjtninger for at undgå, at min krop danner antistoffer og ved værste tilfælde taber mine næste graviditeter. Det har været svært at tænke på – og derfor græd jeg også hele vejen hjem fra lægen, hvilket var en smule akavet, da det var en højlys formiddag på Vesterbrogade, og alle stirrede på mig, imens jeg gik der og græd, men jeg skulle bare have det ud og havde ligesom fået nok,« fortæller hun i magasinet.

26-årige Rebecca Laudrup blev for lidt over et år siden, i april sidste år, gift med Frederik Svejborg i slotskirken på Holckenhavn Slot ved Nyborg. Det var på parrets bryllupsrejse i september, at hun fandt ud af, at hun var gravid.