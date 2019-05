Rebecca Laudrup havde talentet til at stå på en scene. Men hun valgte en anden vej.

Og meget af det skyldes, at hun har en kendt far i fodboldlegenden Michael Laudrup.

Det fortæller Rebecca Laudrup i sin nye bog 'Jeg finder altid hjem'.

Her skriver hun, at hun som teenager var med i en række skuespil og havde dramalærere, der pressede på for, at hun skulle gå den vej. Og som helt ung var det også hendes første drømmejob.

»Som lille ville jeg bare så gerne være skuespiller, for uden at de skal lyde arrogant eller 'jeg er for kendt til det her sted', så er jeg vokset op omringet af nogle af Danmarks mest talentfulde skuespillere, da det var mine forældres tætte venner.«

»De inspirerer mig helt vild, og når de fortalte om deres arbejde, lød det mest som leg i mine ører,« skriver Rebecca Laudrup.

Hendes forældre, Michael og Siw Laudrup, holdt hende dog fra at tage med til auditions som ung.

Det sætter hun pris på i dag, for livet som kendt person har hun oplevet bagsiden af medaljen på gennem sin far, der er kåret som Danmarks bedste fodboldspiller nogensinde.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at jeg var blevet ved med at gå efter den drøm, hvis det ikke var, fordi jeg er vokset op med en far i rampelyset.«

»Jeg tror, jeg ville have valgt at søge ind på en skuespillerskole, men fordi jeg igennem min fars arbejde oplevede, at der er folk, der har en mening om ens person og det, man laver, når man er kendt, hoppede jeg fra,« skriver Rebecca Laudrup.

I bogen fortæller Rebecca Laudrup om andre karrieredrømme, blandt andet i forhold til at skrive. Hun er i dag skribent for magasinet ELLE, blogger og influencer, men hun også er uddannet stylist.

