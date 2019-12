View this post on Instagram

Jeg har altid syntes at de bedste gaver var dem som ikke var forventet og når det nu er min fødselsdag i dag, så føles det helt rigtigt endelig at fortælle om gaven, som kom uventet og meget tidligere på året. For de sidste mange måneder har maven, kvalmen, kinderne og kærligheden vokset hjemme hos os. Det er også til tider svært og hårdt og ensomt - men det tager jeg med, for vi glæder os bare så ubeskrivelig meget til at møde vores nye roomie, når blomsterne og bladene for alvor springer ud og foråret pænt banker på døren. Og Frede, tak for mit livs fødselsdagsgave, jeg er sikker på at vi bliver et badass team #åretsgave