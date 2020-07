Hvem tog det første skridt mellem Rasmine Laudrup og Cathrine Dufour?

Det fortæller Laudrup i en story på sin Instagram-profil.

Tilbage i februar stod Rasmine Laudrup og den danske dressurrytter Cathrine Dufour frem som kærester, og interessen for det unge par er kun taget til siden.

Og det var Cathrine Dufour, der tog de første skridt, skriver Laudrup som svar på spørgsmålet i en story.

Vis dette opslag på Instagram My army #family Et opslag delt af RASMINE ROESDAHL LAUDRUP (@rasminelaudrup) den 27. Jun, 2020 kl. 5.04 PDT

Forholdet til Cathrine Dufour er det første kæresteforhold til en pige, som Rasmine Laudrup har haft. Modsat har Cathrine Dufour tidligere været i forhold med piger.

Derfor var det også helt nyt for Rasmine Laudrup, da interessen for Dufour, der så viste sig at være gensidig, begyndte at opstå.

'Jeg vidste det ikke engang selv (at jeg var interesseret i piger, red.), og jeg er 100 procent sikker på, at hvis det en dag ikke holder med os, så finder jeg ikke en pige igen,' svarer hun på Instagram til spørgsmålet om, hvordan Catrine Dufour vidste, at Laudrup var interesseret i piger.

Rasmine Laudrup blev også spurgt, hvordan det er at være sammen med en pige, og om det er meget anderledes.

Hertil svarede den danske springrytter og fodbolddatter:

'På nogle punkter er det anderledes, og på andre er det slet ikke. Vi gør alt det samme, som andre par gør, men jeg føler ikke altid, drenge forstår 100 procent, hvad vi piger føler og tænker, og det problem har man ikke, når man er sammen med en af samme køn. Cathrine kan altid sætte sig ind i, hvad jeg føler, fordi hun selv har været der og forstår mig altid. Det er det dejligste i verden.'