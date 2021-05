Som datter af fodboldlegenden Brian Laudrup har Rasmine Laudrup været vant til et liv i rampelyset.

Og selv om den 28-årige dansker har det fint med opmærksomheden fra omverdenen, så kunne det være rart at prøve det almindelige liv.

Det fortæller hun i Stephanie Fiskers podcast 'Anden til Venstre'.

»Jeg har altid følt, at folk har haft en mening om mig, inden jeg kom ind ad døren,« lyder det fra Rasmine Laudrup, inden hun fortsætter:

»Det ville da være fantastisk, hvis man i en eller to dage kunne få lov til at være neutral og gøre alt muligt andet, men jeg vil sige, efter jeg er blevet ældre, tænker jeg ikke så meget over det.«

Hun tilføjer, at hun brugte meget af sin barndom på at prøve at være perfekt for sine forældre, men har siden erkendt, at hun bare er et menneske, der også skal lave nogle fejl.

Rasmine Laudrup har fortsat det offentlige liv, efter hun er blevet voksen. Fodbolddatteren danner således par med Cathrine Dufour, der er et dansk OL-håb i dressur.

I 'Anden til Venstre' siger Rasmine Laudrup ligeledes til Stephanie Fisker, at der har været en bagside af den kendte medalje.

»Bagsiden har været det, som jeg har prøvet at bryde ud af, siden jeg blev 18. Det her med, at vi skulle tale om, hvad vi lagde ud på nettet, hvordan vi agerede i en given situation, og hvad vi sagde til pressen.«

