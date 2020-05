Vær lidt sødere og hep lidt mere på hinanden.

Rasmine Laudrup har en opfordring til danskerne og langer ud efter den danske jantelovsmentalitet.

I en story på sin Instagram-profil taler den danske springrytter om, hvordan hun tit oplever negative kommentarer på både sin og kæresten Cathrine Dufours Instagram-profil, og den tendens er hun rigtig ærgerlig over.

»Jeg oplever, at især danskere vil prøve at finde et eller andet negativt frem for noget positivt, de kan skrive. Folk vil helst gerne svine til i stedet for at sige noget, der er dejligt at høre. Jeg synes bare, det er så ærgerligt,« uddyber Rasmine Laudrup, der er datter af den tidligere fodboldspiller Brian Laudrup, til B.T.

When you're best friend, coach, fitness-buddy and girlfriend is the same person

Opfordringen i Rasmine Laudrups story udspringer blandt andet af en snak, som hun havde med sine forældre, der handlede om den danske jantelov. For netop janteloven, tror hun, er en stor del af årsagen til den negative tone.

»Jeg kan ikke føre det tilbage til ret meget andet end janteloven, som vi jo næsten alle sammen er vokset op med. Og hvis vi ikke havde den, tror jeg, vi ville være anderledes,« lyder det fra Laudrup, hvis kæreste er en af verdens bedste dressurryttere, og som for nylig rykkede flere pladser frem på verdensranglisten.

Og hvordan oplever Rasmine Laudrup så, at de negative kommentarer på hendes og kærestens Instagram-profiler kan se ud?

»Typisk er det kommentarer til, hvordan en hest går, hvordan den bliver redet eller dens udvikling. Det kan også være en kommentar til alt muligt andet, lige fra hvordan vi løbetræner. Folk kan for eksempel spørge, hvordan vores træningsprogram ser ud, så fortæller vi det, og så kommer de med en negativ kommentar til det,« fortæller hun.

Sunday dance w Hilus this big boy is such a cutie and as you can see he's super talented for piaff. When we can compete again we will have our debut in PSG, and I can't wait. He's owned by @annabellapidgley, and will be her future star.

Hverken Rasmine Laudrup eller Cathrine Dufour plejer ellers at tage diskussionen op på Instagram, hvis de ser de negative kommentarer.

»Cathrine og jeg lavede en aftale om, at vores profiler ikke skal fyldes af noget negativt, så hvis vi så en negativ kommentar, så slettede vi den. Og så er vi egentlig kommet meget godt uden om det, for man skal ikke gå ind i sådan en debat. Det kommer der ikke noget godt ud af.«

Men nu har hun fået nok.

»Tilfældigvis lagde jeg noget op her til morgen, hvor jeg faktisk fik en negativ kommentar som den fjerde kommentar på min video, og så tænkte jeg 'ved du hvad, man kan heller ikke bare slette beskederne og ikke sætte fokus på det'. Så jeg tænkte, at nu ville jeg lige lave sådan en story og opfordre folk til at være søde, og ellers kan de jo lade være at følge med, hvis ikke de kan være det,« fortæller hun.

Rasmine Laudrup har tusindvis af følgere, hvor mange af dem er rigtig søde og kommer med meget positiv feedback på hendes opslag og videoer.

»Der findes vildt mange søde danskere. Jeg møder mange hver dag, og jeg ved, at folk kan være søde,« understreger hun.

Ikke desto mindre har de negative kommentarer på sociale medier det med at fylde rigtig meget.

»Dem, der har noget negativt at sige, skriver enten nogle meget lange beskeder eller med store bogstaver, så det fylder meget i kommentarfeltet. Folk behøver jo ikke kun skrive gode ting, men hvis de så har noget negativt at skrive, kan de så ikke bare lade være med at skrive det?«

»Jeg ved jo godt, at jeg ikke er en af verdens bedste ryttere, og det er jeg helt med på. Men jeg er til gengæld sammen med én, der ligger i top-5 på verdensranglisten, og hun får også negative kommentarer. Jeg forstår ikke, at folk ikke hellere vil fyre noget godt af, for hun er jo dansk og en af vores mega gode ryttere i Danmark. Så vi burde da være stolte og heppe på hende i stedet for at komme med noget negativt,« lyder det fra Rasmine Laudrup.