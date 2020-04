Rasmine Laudrup - springrytter og datter af fodboldlegenden Brian Laudrup - er en stålsat kvinde, der ved, hvad hun vil.

Hun var derfor heller ikke vævende i sit svar, da hun søndag af én af sine mange Instagram-følgere blev spurgt om sine fremtidsplaner.

De involverer blandt andet ægteskab og børn sammen med hendes kæreste, dressur-stjernen og OL-medaljefavoritten Cathrine Dufour.

»Købe og sælge nogle gode unge heste, undervise flere elever, lave klinikker i hele verden sammen med Cathrine, gifte mig med hende og finde ud af, hvordan vi kan lave nogle dejlige babyer,« lød svaret fra Rasmine Laudrup.

Foto: Instagram: Rasmine Laudrup Vis mere Foto: Instagram: Rasmine Laudrup

Cathrine Dufour og Rasmine Laudrup mødte hinanden i forbindelse med et hestesports-event i Herning sidste år.

De valgte for kun to måneder at stå frem og fortælle om deres forhold.

Forinden havde de i efteråret sidste år indledt et professionelt forhold, hvor de begge træner heste og rider sammen på Dufour-familiens gård ved Roskilde. Her bor de sammen i dag.

Cathrine Dufour, der var knust over OL-udskydelsen, fik forleden stor ros af svigerfar Brian Laudrup.