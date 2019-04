Efter syv måneder i det jyske vender Rasmine Laudrup snuden hjemad.

Hun er vokset op i Nordsjælland, men sidste år valgte Rasmine Laudrup at fokusere på sin sport og flyttede derfor til Jylland.

Nærmere bestemt i Aars, hvor hun fik muligheden for at satse alt på springridning på højt niveau. Søndag pakkede hun igen flyttekasserne - denne gang for at flytte hjem til Nordsjælland. Det skriver Rasmine Laudrup på sin Instagram.

'I morgen flytter jeg hjem til Nordsjælland for good, det lyser nok ud af mine øjne, hvor glad jeg er,' indleder hun og fortsætter om sit ophold i Jylland:

Med dette billede fortalte Rasmine Laudrup, at hun er flyttet tilbage til Nordsjælland. Foto: Instagram Vis mere Med dette billede fortalte Rasmine Laudrup, at hun er flyttet tilbage til Nordsjælland. Foto: Instagram

'Jeg ville ikke have byttet de sidste 7 måneder ud med noget andet, og jeg har nydt at prøve og bo i Jylland. Det har lært mig så meget om mig selv at være væk fra min familie og veninder. Blandt andet at Nordsjælland altid vil føles som mit hjem, og det er her, jeg hører til.'

Tilbage i december, fortalte Rasmine Laudrup til B.T., at hun var flyttet til Jylland for at forfølge sin drøm om blive én af landets bedste springryttere.

Her fik hun et tilbud om at komme op og ride på nogle dygtige heste på en gård, og det takkede hun ja til.

»Så valgte jeg simpelthen at smide alt, hvad jeg havde i hænderne, og flytte til Jylland og satse stort på ridningen. Prøve at dygtiggøre mig inden for den sport, jeg elsker. Det er simpelthen det, jeg gør nu. Så nu laver jeg ikke andet hele dagen end at sidde på en hesteryg,« fortalte Rasmine Laudrup for nogle måneder siden.

Dengang fortalte hun, at hun var glad for at bo i Jylland, men det medførte også et savn.

»Jeg savner mine forældre rigtig meget. Dem er jeg jo vant til at bo to kilometer fra. Så jeg plejer at være sammen med dem flere gange om ugen. Vi er jo en meget tæt familie. Så dem savner jeg rigtig, rigtig meget,« fortalte hun.

Hun fandt også en kæreste, mens hun boede i Jylland, men kærligheden holdt ikke. Det fortalte hun i midten af marts.

»Vi kender vel alle, når vi havner i noget, der bare er forkert. Jeg snakker ikke rigtigt med ham længere eller noget. Det var bare forkert,« fortalte hun i den sammenhæng.