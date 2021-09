»Vi burde have nogle bedre værdier i Formel 1.«

Sådan lød det fra den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton efter det regnvåde belgiske Grand Prix.

Løbet var sat til at starte klokken 15, men fordi regnen væltede ned over banen, blev det udsat i hele tre timer, hvor de kun kørte to omgange.

»Vi kan selvfølgelig ikke gøre noget ved vejret, men vi har godt nok udstyr til at fortælle os, at det ikke ville klare op,« siger Lewis Hamiltion.

Sigtbarheden var meget lav for kørerne i de få omgange, de fik kørt rundt på Spa. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Sigtbarheden var meget lav for kørerne i de få omgange, de fik kørt rundt på Spa. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

De 75.000 tilskuere havde betalt mellem 930 og 4.380 kroner for at overvære et ræs, der noget antiklimatisk blev afsluttet ved at kørerne kørte to omgange efter en 'safety car', hvor man ikke må overhale hinanden. Der bliver kun uddelt point, hvis der bliver kørt minimum to omgange.

»Det var en farce i dag. De store tabere i dag er fansene. Jeg håber, de får deres penge tilbage,« siger Lewis Hamilton.

Det er sjette gang i Formel 1-historien, at der bliver givet halve point efter et Grand Prix. Men hvis det stod til Lewis Hamilton, så skulle de ikke rulle ud på asfalten igen.

»Vi skulle bare have aflyst løbet. Der var ingen grund til at risikere kørernes sikkerhed, men vigtigst af alt skal fansene have deres penge retur,« siger Lewis Hamilton.

Vinderen blev Max Verstappen, som dermed haler ind på Lewis Hamilton i mesterskabs kampen.

Næste løb er på Zandvoort-banen i Holland.