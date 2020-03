Sun Yang var angiveligt villig til at gå langt for at undgå en dopingstraf.

Det viser den fulde rapport på 78 sider, som nu er blevet frigivet, efter at den kinesiske svømmestjerne i sidste uge fik en kæmpestraf på otte års karantæne.

Rapporten viser, at Sun Yang i hele fem tilfælde truede eller forsøgte at påvirke implicerede i sagen. Det skriver News.com.au.

Episoderne fandt sted sidste år før og efter den offentlige høring hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS), hvor tredobbelt OL-guldvinder og 11-dobbelte VM guldvinder fremlagde sin sag i november.

Sun Yang-sagen Den tredobbelte OL-guldvinder fik i september 2018 besøg af dopingkontrollanter i sit hjem og afgav en blodprøve.

Men da kontrollanterne ville forlade huset, opstod der uenighed, og en af Yangs bodyguards smadrede glasset med dopingprøven med en hammer Angiveligt efter ordre fra Sun Yangs mor.

Det svarer reelt til at nægte at afgive en dopingprøve, men den Internationale Svømmeunion (Fina) frikendte kineseren med den begrundelse, at dopingkontrollanterne ikke havde identificeret sig tilstrækkeligt og havde fulgt en forkert procedure.

Afgørelsen vakte undren i Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der sendte sagen videre til CAS med krav om en karantænestraf på mellem to og otte år. Sun Yang fik så i sidste uge den hårdeste straf: Otte år.

De fem tilfælde er:

20. december 2019: Ifølge Wada (Det Internationale Antidopingagentur) havde Sun Yang truet en dopingkontrollant på sociale medier.

Ifølge Wada (Det Internationale Antidopingagentur) havde Sun Yang truet en dopingkontrollant på sociale medier. 5. december 2019: Ifølge Wada blev en video af dopingkontrollanten og en blodindsamlingsassistent, optaget Sun Yangs mor, lagt ud til offentligheden. Ifølge Wada skulle en person på Sun Yangs vegne desuden have kontakten ledelsen på det hospital, hvor assistenten til dagligt arbejder, og have bedt om et møde med vedkommende

Ifølge Wada blev en video af dopingkontrollanten og en blodindsamlingsassistent, optaget Sun Yangs mor, lagt ud til offentligheden. Ifølge Wada skulle en person på Sun Yangs vegne desuden have kontakten ledelsen på det hospital, hvor assistenten til dagligt arbejder, og have bedt om et møde med vedkommende 30. oktober 2019: Wada meddelte retten, at der var foretaget en handling fra 'nogle tæt på sagen', der skulle påvirke dopingkontrollanternes vidneudsagn.

Wada meddelte retten, at der var foretaget en handling fra 'nogle tæt på sagen', der skulle påvirke dopingkontrollanternes vidneudsagn. 23. september 2019: Ifølge Wada havde der været et forsøg på at kontakte og påvirke blodindsamlingsassistenten.

Ifølge Wada havde der været et forsøg på at kontakte og påvirke blodindsamlingsassistenten. 24. juni 2019: Wada bad om at få nedlagt et forbud mod, at Sun Yang og hans bagland kunne kontakte vidner. Det skete på baggrund af skriftlige tilkendegivelser fra dopingkontrollanterne, der var blevet kontaktet af Sun Yang-lejren.

Sun Yang har afvist alle fem anklager, og ifølge CAS-afgørelsen fra sidste uge, har de fem tilfælde ikke haft indflydelse på den endelig dom på otte års karantæne.

Den Internationale Sportsdomstol påpegede dog, at 'det var slående, at atleten i løbet af sit vidneudsagn på intet tidspunkt gav udtryk for fortrydelse'.

På samme måde lyder det, at Sun Yang heller ikke 'set i bakspejlet gav udtryk for, at han burde have reageret anderledes', da dopingkontrollanterne kom på besøg i 2018, og dopingprøven efterfølgende blev smadret.

Sun Yang ved VM i sommer. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Sun Yang ved VM i sommer. Foto: MANAN VATSYAYANA

Det ventes, at Sun Yang vil forsøge at få omstødt dommen.

»Det er uretfærdigt. Jeg står fast på min uskyld. Jeg vil helt sikkert appellere for at lade flere folk kende sandheden,« sagde han i sidste uge.

Den 28-årige svømmestjerne er et stort navn i Kina, men blandt rivalerne i resten af verden er han kontroversiel. Det er han blandt andet, fordi han i 2014 afsonede en kort dopingdom, hvorefter han igen har dystet i bassinet.

Ved OL i Rio i 2016 kaldte australieren Mack Horton eksempelvis Sun Yang for 'en svindler', og ved VM i sommer nægtede den britiske svømmer Duncan Scott under stor tumult at give hånd til den kinesiske svømmer.