En ny rapport fra Human Rights Watch afslører store problemer med fysisk misbrug af unge japanske atleter.

Simuleret drukning, lussinger samt slag med bat og stokke er angiveligt blandt nogle af de træningsmetoder, der bliver brugt i Japan over for unge atleter.

Det afslører en ny rapport fra Human Rights Watch, skriver CNN.

Rapporten, der blev publiceret mandag, bygger på interviews med 56 nuværende og tidligere atleter samt en onlineundersøgelse med svar fra 757 tidligere og nuværende børneatleter.

I onlineundersøgelsen melder mere end halvdelen om direkte oplevelser med fysisk misbrug i forbindelse med deres sport.

Det inkluderer 175 atleter under 24 år, der melder om nylige eller igangværende oplevelser med misbrug.

Rapporten er blevet frigivet samme uge, som De Olympiske Lege oprindeligt skulle være begyndt i Tokyo.

Legene er blevet udsat til næste sommer på grund af coronapandemien.

En af de interviewede i rapporten er en 23-årig baseballspiller, der står frem under et pseudonym.

Han fortæller om, hvordan han i starten af gymnasiet blev slået så hårdt af en træner, at han begyndte at bløde foran hele holdet.

I en anden beretning fortæller en tidligere professionel basketballspiller om, hvordan flere holdkammerater på hendes gymnasiehold blev slået hver eneste dag i slutningen af 00'erne.

Human Rights Watch har i forbindelse med rapporten krævet en reform af den måde, som sportstræning foregår på i Japan.

Blandt andet kræver organisationen, at alle former for misbrug mod børneatleter af trænere skal gøres forbudt.

Organisationen siger i rapporten, at tidligere reformer mod vold i sport i Japan fra 2013 og 2019 har slået fejl i forhold til at adressere problemet med misbrug af børneatleter.

Det skyldes ikke mindst, at ingen af reformerne er lovpligtigt bindende, "hvilket har skabt spørgsmål om, hvor effektive de er".

De store japanske sportsorganisationer har endnu ikke kommenteret på rapporten.

I en pressemeddelelse siger Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ifølge CNN, at IOC anerkender fundene i rapporten.

/ritzau/