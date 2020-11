»Alle i idrættens verden skal tage det meget alvorligt, når så mange atleter er i risikozonen.«

Sådan siger direktør for Team Danmark Lone Hansen efter offentliggørelsen af en rapport, der viser, at næsten hver femte af de adspurgte atleter, udviser symptomer på spiseforstyrrelser.

Rapport er bestilt af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF), som har udsendt en pressemeddelelse med resultaterne.

Helt præcis er der tale om 17,5 procent af de danske eliteatleter, som er i »risiko for at udvikle spiseforstyrrelser,« og »udviser symptomer på spiseforstyrrelse - fra milde symptomer som optagethed af sund mad og utilfredshed med kroppen til svære symptomer som opkastninger og forstyrret kropsopfattelse.«

Selvom det 'kun' er 4,6 procent, som har en egentlig spiseforstyrrelse - hvilket svarer til tallet i den almene danske befolkning - så er der en klar holdning til, at der må gribes ind.

»Vi ser med stor alvor på de tal, som forskerne viser os, og er meget opmærksomme på, at idrætten er en udsat sektor, hvor kropsidealer og vægt spiller en afgørende rolle. Vi vil fremover fokusere endnu mere på at nedbringe antallet af eliteatleter, der udviser symptomer på spiseforstyrrelser,« siger administerende direktør fra DIF Morten Mølholm Hansen.

Blandt andet har man indført trivselsansvarlige i en række specialforbund, ligesom man har i sinde at nedsætte en gruppe med eksperter, der skal komme med forslag til at imødekomme problemet.

En del af konklusionerne er også, at mange atleter finder det vanskeligt at tale om emnet, og at der er en klar tabuisering.

Rapporten er udarbejdet af forsksre ved Syddansk Universitet (SDU) og Linnéuniversitetet i Sverige. 417 atleter fra 15 forskellige sportsgrene har besvaret spørgeskemaet.