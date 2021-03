En økonomisk bombe af de større har ramt adskillige danske sportsfans.

For tirsdag meddeler streamingtjenesten Viaplay nemlig, at både Viaplay Sport og Viaplay Total fremover kommer til at koste 110 kroner mere hver måned.

Udmeldingen sker, efter streamingtjenesten i oktober fortalte de mange kunder, at der lå en prisstigning i vente.

»Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores tjeneste og vores udbud for at give dig den bedst mulige oplevelse, og i år vil vi tilbyde mere end nogensinde,« står der i beskeden til kunderne, inden der fortsættes:

»Derfor vil prisen på dit valgte abonnement Viaplay Sport stige fra 309 kroner til 419 kroner om måneden. Ændringen træder i kraft fra din første betaling efter 31. marts 2021.«

Dermed kommer prisen til at stige med cirka 35 procent, hvis du fortsat vil se kampe fra blandt andet Superligaen, Champions League og NFL.

Det samme gør sig gældende hos de mange kunder, der har et Viaplay Total-abonnement.

For her vil prisen stige med 32,4 procent fra 339 kroner til 449 kroner om måneden.

Vil du fortsat abonnere på Viaplay efter, at de har sat prisen op til 449 kroner om måneden?

Beskeden fra streamingtjenesten har da også fået adskillige danskere op af stolene og til tasterne for at vise deres enorme utilfredshed.

Det viser en hurtig gennemgang på Viaplays Facebook-side. Du kan se et udpluk af de mange vrede kommentarer herunder: