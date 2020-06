Alex Zanardi er blevet alvorligt skadet efter at være blevet ramt af lastbil.

Ifølge en update fra hospitalet, hvor han er blevet opereret, er 'hans tilstand meget kritisk'.

Ifølge flere medier blev den 53-årige italienske para-atlet og tidligere racerkører ramt af køretøjet fredag eftermiddag i forbindelse med sin deltagelse i konkurrencen 'Obiettivo tricolore'.

»Alex mistede kontrollen over sin håndcykel, rullede rundt to gange og kolliderede med en lastvogn. Det var en frygtelig kollision,« siger Mario Valentini, der er træner for det italienske para-landshold, til Corriere Della Sera

Alex Zanardis håndcykel. Foto: ANSA

Alex Zanardi har vundet fire OL-guldmedaljer i håndcykling, og billeder fra ulykkesstedet viser hans cykel ligge på vejen.

Han blev hurtigt fløjet til et hospital i Siena, hvor han blev opereret i flere timer. Ifølge opdateringen fra hospitalet skulle sportsstjernen have fået 'alvorlige hovedskader'.

Imens er opbakningen til Alex Zanardi strømmet ind.

'Du har aldrig givet op, og du har overkommet tusindvis af problemer med din ekstraordinære styrke. Kom nu, Alex Zanardi, giv ikke op. Hele Italien kæmper med dig,' skriver eksempelvis den italienske premiereminister, Giuseppe Conte, på Twitter.

Alex Zanardi flyves til hospitalet i Siena. Foto: ANSA

'Jeg er så nervøs og angst for Alex Zanardi, at jeg holder vejret. Jeg er fan af ham. Jeg er hans ven. GØr sig mig og bed for denne vidunderlige mand,« skriver den tidligere Formel 1-verdensmester Mario Andretti, også på Twitter.

Og Alez Zanardi har da også en særlig status både i og uden for sit støvleformede hjemland.

Han var egentlig racerkører og fik op gennem 1990erne også chancen i Formel 1. Han vandt siden CART-mesterskabet to gange, inden han i 2001 var involveret i en voldsom ulykke, der betød, at han måtte have begge sine ben amputeret.

Siden vendte han tilbage til racersporten i en specialbygget bil, men besluttede sig for at satse på håndcykling i stedet. Med stor succes. Han vandt to guldmedaljer ved OL i London i 2012 og gentog præstationen ved OL i Rio fire år senere.

Alex Zanardi er efter fredagens operation overført til intensivafdelingen på hospitalet i Siena.