EM-slutrunden er i gang, og Danmark spiller sin første kamp lørdag aften, men hvad ved du om håndbold-EM?

Lørdag tager Danmark hul på EM-slutrunden, når Island venter i den første gruppekamp i Malmø.

Her er ti spørgsmål om EM i herrehåndbold.

1. Hvem har vundet EM flest gange?

a. Frankrig.

b. Danmark.

c. Sverige.

2. Hvornår blev EM afviklet for første gang?

a. 1992.

b. 1994.

c. 1996.

3. Hvem har scoret flest mål ved en EM-slutrunde nogensinde?

a. Lars Christiansen.

b. Kiril Lazarov.

c. Ivano Balic.

4. Hvem fra den danske EM-trup var med til at vinde EM-guld i både 2008 og 2012?

a. Hans Lindberg.

b. Mikkel Hansen.

c. Lasse Svan.

5. Danmark har været kvalificeret til EM alle gange på nær én, men hvad er Danmarks dårligste placering ved de slutrunder, landsholdet har deltaget i?

a. 12.

b. 10.

c. 8.

6. Hvem er forsvarende europamester?

a. Frankrig.

b. Spanien.

c. Danmark.

7. Gudmundur Gudmundsson har tidligere været landstræner for Danmark. Hvilket hold er han landstræner for under denne slutrunde?

a. Island.

b. Ungarn.

c. Rusland.

8. Hvor mange medaljer (guld, sølv og bronze) har Danmark i alt vundet ved EM.

a. 4.

b. 5.

c. 6.

9. Mikkel Hansen blev nummer to på topscorerlisten med 43 mål ved det seneste EM i 2018. En anden dansker fulgte lige efter på tredjepladsen med 40 mål. Hvem var det?

a. Hans Lindberg.

b. Rasmus Lauge.

c. Casper U. Mortensen.

10. Danmark tabte EM-finalen i 2014 på hjemmebane til Frankrig, men hvad blev resultatet?

a. 35-33.

b. 29-22.

c. 41-32.

(Svar: 1: c (4 gange), 2: b, 3: b (61 mål i 2012), 4: a, 5: a (1996), 6: b, 7: a, 8: c (2 guld, 1 sølv, 3 bronze), 9: b. 10: c)

Kilde: Det Europæiske Håndboldforbund.

/ritzau/