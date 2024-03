Stjernen Patrick Mahomes og Kansas City Chiefs møder San Francisco 49ers ført an af quarterback Brock Purdy.

På mange måder er det to vidt forskellige quarterbacks, der krydser klinger i dette års Super Bowl, når Patrick Mahomes og Kansas City Chiefs står over for San Francisco 49ers ledt an af Brock Purdy.

Patrick Mahomes blev taget med valg nummer ti i 2017-draften af Kansas City Chiefs med forventningen om, at han skulle blive den næste store stjerne i Kansas.

Den forventning holdt stik, og natten til mandag står Mahomes i sin fjerde Super Bowl efter seks år som startende quarterback på holdet.

- Sådan som han spiller lige nu og har spillet de seneste par år, er det ikke for voldsomt at sige, at han er en af de bedste nogensinde, siger Anton Bodilsen, der er NFL-ekspert på TV 2 Sport.

Samme forventning var der langtfra, da Brock Purdy blev valgt af San Francisco 49ers.

Den 24-årige quarterback blev i 2022-draften taget med det allersidste valg i syvende og sidste runde uden de store forventninger til, at han skulle spille en afgørende rolle på holdet.

I løbet af det første år var det kun på grund af skader, at han fik chancen som startende quarterback. Den greb han, og nu står han i sin første Super Bowl, to år efter han blev valgt af holdet fra Vestkysten.

Kigger man på de to quarterbacks spillestil, er det også to vidt forskellige typer, der natten til mandag krydser klinger.

Ifølge Anton Bodilsen spiller Brock Purdy i en stram offensiv, der i høj grad er styret med hård hånd af holdets træner, Kyle Shanahan.

- Shanahan skal bare bruge en krop inde på banen, og så vil han helst selv være hovedet.

- Brock Purdy er en intelligent quarterback. Han får to-tre spil kaldt ind, og så skal han selv vælge spillet ud fra et regelsæt, Kyle Shanahan har lavet, i forhold til hvordan forsvaret ser ud, siger Bodilsen.

Ifølge NFL-eksperten kan det være en svaghed, hvis spillet, som træneren har kaldt, bryder ned omkring Purdy, og han selv skal kreere noget.

Det er lige præcis i den situation, hvor Patrick Mahomes stråler og er i en klasse for sig i forhold til alle andre quarterbacks.

- Mahomes eskalerer nærmest, når spillet omkring ham bryder ned, og han skal til at finde på noget selv.

- Vi har set underhåndskast og kig-væk-kast, hvor Mahomes kigger i en retning og kaster i en anden, siger NFL-eksperten.

Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers brager sammen i årets Super Bowl i Las Vegas klokken 00.30 natten til mandag dansk tid.

/ritzau/