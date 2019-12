Rusland overvejer at appellere Wadas beslutning om at udelukke russiske atleter fra begivenheder i fire år.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, kalder en beslutning om at udelukke Rusland fra internationale sportsbegivenheder i fire år for "politisk motiveret" og "i strid med" de olympiske regler.

Det siger Putin på et pressemøde i Paris sent mandag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Rusland har således grund til at appellere beslutningen, som blev truffet af Det Internationale Antidopingagentur (Wada) mandag den 9. december, siger Putin ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rusland vil nu overveje mulighederne, understreger den russiske præsident.

Udelukkelsen betyder, at Rusland som nation går glip af blandt andet sommer-OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

Rusland kan appellere sagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Det skal ske inden for 21 dage.

Udelukkelsen skyldes, at Rusland fra et laboratorie i Moskva har manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada.

- Der er intet at bebrejde Ruslands Olympiske Komité for, og hvis ikke der er det, så bør landet kunne deltage i sportsbegivenheder under eget flag, siger Putin på pressemødet ifølge Reuters.

Formanden for Det Russiske Antidopingagentur (Rusada), Yuri Ganus, kaldte tidligere mandag beslutningen for "en tragedie".

Han sagde dog samtidig, at det ville være meningsløst for Rusland at appellere dommen.

- Der er ingen chance for at vinde denne sag i retten, sagde han.

Wadas afgørelse åbner dog op for russiske deltagere ved OL, hvis de opfylder en række kriterier.

Russiske atleter, der kan bevise deres uskyld - blandt andet ved ikke at have været en del af dopingprogrammet - må deltage i store idrætsbegivenheder som OL. Men de skal konkurrere under neutralt flag.

Udelukkelsen kommer ikke til at få indflydelse på Ruslands deltagelse og værtskab ved EM i fodbold næste sommer. Det var allerede meldt ud fra Wadas side inden mandagens afgørelse.

/ritzau/