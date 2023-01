Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sidste år blev den russiske skipræsident Jelena Välbe kylet ud af det internationale forbund (FIS) for sin opbakning til Vladimir Putin – og den opbakning er fortsat helt intakt.

Og her, tæt på et år efter den russiske invasion af Ukraine, har intet ændret sig på opbakningsfronten.

Det siger hun i et interview med det statsejede, russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge NRK.

»Jeg tror, 99 procent af kvinderne i Rusland støtter ham. Når han taler, lytter kvinderne. Meget få kvinder lytter til andre politikere,« hævder Jelena Välbe og fortsætter:

Jelena Välbe har vakt opsigt med udtalelser om Putin. Foto: Hendrik Schmidt Vis mere Jelena Välbe har vakt opsigt med udtalelser om Putin. Foto: Hendrik Schmidt

»Jeg ville aldrig modsige, diskutere eller ligefrem overveje hans beslutninger, for jeg stoler fuldstændig på ham.«

I den norske Helsinki-komiteen kalder man dog 99 procent-påstanden »helt forkerte«.

Og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener, at Jelena Välbe skal fjernes fra alle poster, der har med skisport at gøre. En sport, der er kæmpestor i Norge:

»Det er fuldstændig forkasteligt, at en langrendspræsident kommer med disse udtalelser. Intet af indholdet overrasker mig, men hun har ellers holdt lav profil siden invasionen af Ukraine for ikke at provokere det internationale skimiljø.«

Det var et stort nederlag for Putin og Rusland, da Jelena Välbe blev stemt ud af FIS i maj.

Man havde nemlig håbet, at en russisk tilstedeværelse i skisporten kunne slå en form for sprække i det massive boykot af Rusland.