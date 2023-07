Paris Saint-Germain-målmand Gianluigi Donnarumma har fået en frygtelig optakt til den kommende sæson i den franske mesterklub.

Natten til fredag havde den italienske landsholdmålmand og hans samlever ifølge mediet RMC indbrud i deres hjem i Paris.

Donnarumma og samleveren blev ifølge kilder tæt på politiets efterforskning bagbundet af tyvene, der stak afsted fra fodboldspillerens hjem med store værdier.

Målmanden har ifølge AFP pådraget sig lettere skader i forbindelse med indbruddet.

Donnarumma og kæresten blev natten til fredag udsat for et voldsomt indbrud. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge medierne er der stjålet genstande fra Donnarummas hjem til en værdi på 500.000 euro - svarene til 3,4 millioner kroner.

Målmanden og hans partner slap på et tidspunkt fri og søgte efterfølgende hen til et hotel, hvor personalet fik kontaktet politiet. Senere er Donnarumma og partneren kommet på hospitalet.

Desværre er det langt fra første gang, at fodboldspillere har haft indbrud i eget hjem.

Tidligere har blandt andet Raheem Sterling, João Cancelo, Victor Lindelöf og Paul Pogba oplevet det samme.

Den italienske målmand er nu det seneste offer, og må antages at være ude af fredagens træningskamp mod Le Havre efter den voldsomme hændelse.

