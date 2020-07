Edmonton Eskimos følger i Washington Redskins' fodspor og ændrer sit holdnavn, der kan virke nedsættende.

Edmonton Eskimos, der spiller i Canadas bedste række for amerikansk fodbold, dropper tilnavnet Eskimos i fremtiden.

Det oplyser klubben i en udtalelse på sin hjemmeside.

Årsagen er, at ordet eskimo kan virke nedsættende. Størstedelen af folk fra Grønland, Canada og Alaska foretrækker i stedet betegnelsen inuit.

- Siden vi valgte navnet for over 100 år siden, har vores klub og organisation hyldet den særlige ånd og hårdførhed hos dem, der bor mod nord.

- Holdets værdier, der er sammenhold, integritet, respekt og inklusion, kommer ikke til at ændre sig med den her beslutning, lyder det.

For tre år siden indledte holdet en undersøgelse, der skulle klarlægge, hvordan tilnavnet opfattes af inuitter.

- Vi har fundet ud af at, holdningerne om vores holdnavn har ændret sig. Mens mange fans rigtig gerne vil beholde navnet, så er der andre, der i stigende grad har det dårligt med tilnavnet, skriver klubben.

Også i Danmark har ordet eskimo på det seneste skabt debat. Blandt andet har isproducenten Hansen Is valgt at droppe navnet på isen "Kæmpe Eskimo". Producenten Premier Is har hidtil valgt at holde fast i navnet.

Edmonton er ikke det første hold, der skifter navn inden for den seneste tid.

Også Washington Redskins, der spiller i den bedste liga for amerikansk fodbold i USA, NFL, har besluttet at ændre sit navn.

Ordet redskins (rødhuder, red.) opfattes af mange i USA som racistisk og nedsættende overfor indfødte amerikanere.

Edmonton vil den kommende tid kalde sig for Edmonton Football Team, indtil holdet har fundet et nyt navn.

Det er protester i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død, der blandt andet har sat fokus på betegnelser, der kan opfattes racistiske.

