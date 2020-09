De har forberedt sig til det kommende OL sammen for landsholdet i dressur. Men nu skal prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein have fundet et nyt setup.

Det skyldes, at Dansk Ride Forbund har valgt at opsige landsholdets holdleder, Helle Krasnik Trolle. Dermed mister prinsesse Nathalie sin makker.

»Det er vores vurdering, at tiden er moden til at gentænke det eksisterende setup, og derfor vælger vi at sige farvel til Helle. Som forbund vil vi have fokus på at skabe optimale rammer og betingelser for, at både vores bruttogrupperyttere og ikke mindst landsholdsryttere fortsat kan præstere optimalt – både individuelt og som hold,« siger Dansk Ride Forbunds direktør, Morten Schram Rodtwitt, i en pressemeddelelse.

Helle Krasnik Trolle blev tilknyttet landsholdet som holdleder i oktober 2017 efter cirka 25 års erfaring som dressurdommer.

Prinsesse Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein og hesten Digby i aktion i dressurkonkurrencen ved OL i London fredag 3. august 2012. OL i London 2012. Natalie zu Sayn-Wittgenstein, dressur. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Prinsesse Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein og hesten Digby i aktion i dressurkonkurrencen ved OL i London fredag 3. august 2012. OL i London 2012. Natalie zu Sayn-Wittgenstein, dressur. Foto: Søren Bidstrup

Og her lagde landstræneren, der selv har mange års erfaring som rytter på holdet, ikke skjul på, at det var en vigtig tjans.

»Holdlederen er en utrolig vigtig spiller i landsholdarbejdet. Uden en stærk holdleder risikerer vi, at setuppet omkring stævneplanlægning, træningssamlinger, logistikken omkring stævnedeltagelse, koordinering og meget bliver en udfordring, og så bliver det svært at fokusere 100 procent på præstationen, når det gælder. Denne rolle har Kimi udfyldt fantastisk gennem årene, men jeg er overbevist, at Helle er den helt rigtige til at løfte opgaven fremadrettet,« sagde prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein dengang.

Hovedpersonen selv var med, da danskerne i august sidste år kvalificerede sig til holdkonkurrencen ved næste sommers OL i Tokyo. Nu har hun dog ufrivilligt måttet slippe tøjlerne.

»Jeg er oprigtigt ærgerlig og ked af beslutningen, og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg kommer til at savne alle de kompetente mennesker, eminente ryttere og ikke mindst fantastiske heste, som jeg har været så heldig at omgive mig med de sidste tre år. Jeg håber, at rytterne får al den opbakning fremadrettet, de fortjener, så dansk dressursport fortsat kan være en del af den absolutte verdenselite,« siger Helle Krasnik Trolle i en pressemeddelelse.

Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg er den yngste datter af dronning Margrethes søster, prinsesse Benedikte, og prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Hun har to ældre søskende, Gustav og Alexandra.

Hvem der kommer med på OL-holdet, vides endnu ikke. I forbindelse med årets DM i dressur fortalte prinsessen, at den endelige kamp om pladserne på holdet for alvor starter efter nytår.

Inden da skal hun dog sammen med rideforbundets elitechef have etableret et nyt setup.