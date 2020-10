Prinsesse Nathalie har måttet sige farvel til en, der stod hende meget nært.

»Det er en æra, der er slut, det er mærkeligt. Der er sket meget i de 23 år med Digby i mit liv.«

Sådan lyder det fra den danske dressurlandstræner i et interview med Ridehesten. Lørdag måtte hun tage den hårdeste beslutning. En beslutning, der følger med, når man har dyr.

For hendes trofaste makker, hesten Digby, var blevet ramt af sygdom. Den blev pludseligt forfangen - en lidelse i hestens hove, som kan give store smerter. Og der var ikke noget at gøre. Digby måtte aflives.

Prinsesse Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein og hesten Digby ved OL i London. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Prinsesse Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein og hesten Digby ved OL i London. Foto: Søren Bidstrup

»Det var ikke en nem beslutning, men dyrlægen roste mig for at træffe den mest fornuftige beslutning for Digby,« siger prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein om sin trofaste makker.

Også på Facebook bekræfter hun den triste nyhed.

'En æra er slut....Digby lever ikke mere. Digbys lange liv sluttede der hvor det hele startede, på foldene hjemme på Berleburg. Han har rejst verden rundt, altid ydet sit bedste og været en ægte gentleman,' lyder det.

Sammen med tophesten nåede hun flere store resultater. Blandt andet var de med til at vinde OL-bronze i Hong Kong tilbage i 2008, hvor det var de to, der i den svære Grand Prix-klasse fik den højeste danske score på 70,417 procent.

Prinsesse Nathalie og hesten Digby. Foto: Henning Bagger Vis mere Prinsesse Nathalie og hesten Digby. Foto: Henning Bagger

Landstræneren har haft den mørkebrune hest, som hun har haft opstaldet hjemme i Berleburg, siden den var føl, og foruden OL-bronze har de sammen generelt været en stor del af det danske dressurlandshold, og de har rejst verden rundt.

I 2013 vandt de blandt andet et prestigefyldt Grand Prix i Qatar, og ved OL i London i 2012 var de med til at sikre Danmark en fjerdeplads.

Selvom Digby i 2013 gik på pension, har Nathalie zu Sayn-Wittgenstein bestemt ikke sluppet sit tag i ridesporten. Tværtimod. For i sit virke som landstræner for dressurlandsholdet, rejser hun fortsat både land og verden rundt, og det varer ikke længe, før hun for alvor skal have sat det hold, hun tror på til OL i Tokyo i 2021.

Et forberedelsesarbejde, der så småt er i gang, og i disse dage er hun faktisk til en samling med ti andre ryttere hos Anna Kasprzak, der lige nu er gravid, men som var med ved OL i Rio. Et arrangement hun kalder 'meget godt' i forhold til at komme væk hjemmefra efter den triste weekend.