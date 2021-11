Hun skal ikke længere stå i spidsen for det danske dressurlandshold.

Dermed er vejen banet for, at prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein kan lave andre ting. Og hun fortæller, at hun gerne trækker i stævnetøjet igen for at stille op i konkurrencer.

Dog skal hun lige have flere heste i stalden, fortæller hun i et interview med Zibrasport.

»Jobbet har givet mig en del at tænke på, og jeg har erkendt, at jeg kun skal have virkelig kvalitetsheste i stalden, hvis jeg skal nå ind i den internationale dressurtop igen. Jeg har ikke tid til at have 'projekter' i stalden,« siger hun til mediet.

Det var 17. november, at Dansk Ride Forbund kom med den overraskende melding, at prinsesse Nathalie ikke længere skulle stå i spidsen for landsholdet efter at have gjort det siden 2017. Hun førte holdet til en fjerdeplads ved OL i Tokyo, mens det blev til holdbronze ved EM et par måneder senere.

Men fordi forbundet ville lave et nyt setup med flere eksperter frem for én landstræner, betød det også farvel og tak til prinsesse Nathalie, der efterfølgende har fortalt, at hun ikke kunne se sig selv i det nye setup.

Den nu tidligere landstræner lagde under sommerens OL ikke skjul på, at hun gerne selv ville have endnu en tur på den store olympiske scene.

Også selvom hun i dag er 46 år, for det er absolut ikke en forhindring, sagde hun i et interview med B.T.

Nathalie zu Sayn-Wittgenstein og Digby under OL i London i 2012. Foto: MIKE HUTCHINGS Vis mere Nathalie zu Sayn-Wittgenstein og Digby under OL i London i 2012. Foto: MIKE HUTCHINGS

»Det er noget helt specielt. Vores sport er en, vi kan dyrke i lang tid endnu. Det er ikke som tennisspillere eller fodboldspillere, hvor du har en begrænset årrække, du kan udføre sporten i. Vi kan blive ved, når vi er 60-65. Jeg ved ikke, hvor gammel den ældste dressurrytter er p.t. – om hun er 65-66 eller sådan noget,« sagde Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, der til daglig bor på Berleburg Slot.

Prinsesse Nathalie har tidligere redet OL to gange, og hun var en del af det dressurlandshold, der i 2008 vandt bronze i Beijing.

I 2012 blev det til en individuel 12.-plads, mens danskerne som hold blev nummer fire. Dengang red hun på hesten Digby, der siden blev pensioneret og i dag ikke lever mere.

Prinsesse Nathalie fortæller desuden i interviewet med Zibrasport, at hun fortsat skal træne den danske verdenstoer Cathrine Dufour og Daniel Bachmann Andersen.