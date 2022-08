Lyt til artiklen

Der er royalt besøg ved årets VM i ridesport i Herning.

For lørdag ankom prinsesse Benedikte til det store mesterskab, og det er der en helt særlig grund til.

Prinsessen er nemlig protektor for ECCO FEI World Championships, som det hedder, og derfor er hun til stede i det jyske for at se alle konkurrencerytterne i aktion.

»Jeg ser frem til, at det rent sportsligt bliver i top og at horsemanship er i fokus,« siger prinsesse Benedikte i et interview med arrangøren og fortsætter:

»Jeg håber, at det kommer til at gå alle ryttere godt, at alle heste forbliver sunde og raske, og at vi ikke får nogen uheld, så det sportslige bliver rigtig godt,« siger prinsesse Benedikte.

Det er bestemt ikke unormalt, at hun deltager ved arrangementer i konkurrenceridning. Hun er blandt andet også med til at overrække præmien til vinderen af danmarksmesterskabet i dressur hvert år.

VM-arrangøren fortæller, at man er stolt af at have Prinsessen som protektor, og hun kommer til at være til stede under hele arrangementet, der ud over dressur også byder på blandt andet springning.

Prinsesse Benedikte er desuden ikke den eneste kongelige, der er til stede i Herning i disse dage.

Det samme er hendes datter prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, for hun er nemlig træner for de danske landsholdsryttere Cathrine Laudrup-Dufour og Daniel Bachmann Andersen.

Netop de to skal i ilden søndag, hvor det gælder holdkonkurrencen i første omgang. Lørdag var de første danskere, Nanna Skodborg Merrald og Carina Cassøe Krüth, i aktion.

De red begge flotte programmer, der blev belønnet med gode karakterer, og det betyder, at Danmark indtil videre ligger nummer tre, inden de sidste to rider op ad midterlinjen.

Set med danske briller er det ikke kun søndagens holdkonkurrence, der er interessant. For mandag og onsdag gælder det den individuelle konkurrence, hvor Cathrine Laudrup-Dufour er favorit til at tage sejren.