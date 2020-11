Sloveneren Primoz Roglic vandt søndag Vueltaen for andet år i træk. Tidligere i år blev han toer i Touren.

Da etapeløbet Giro d'Italia i 2013 kom tæt på grænsen til Slovenien, stod 23-årige Primoz Roglic i vejkanten som tilskuer.

I det løb var det bjergryttere som Vincenzo Nibali, Cadel Evans og Rigoberto Urán, der kæmpede om sejren.

Roglic havde selv afsluttet en karriere som skihopper to år forinden og var først lige gået i gang med sine første løb som cykelrytter på kontinentalniveau.

Spol så tiden lidt over syv år frem, og Primoz Roglic lyser op som en af klodens bedste klassementryttere i de største løb.

Da han søndag kørte over målstregen i Madrid, var det andet år i træk, at han efterfølgende kunne lade sig hylde som samlet vinder af Vuelta a España.

Sejren kommer i kølvandet på, at sloveneren for bare halvanden måned siden imponerede med en andenplads i Tour de France. I tillæg kan det tilføjes, at han for to år siden blev nummer fire i Touren, mens han sidste år blev nummer tre i Giroen.

Dermed lyder status på hans seneste fem grand tours fire podieplaceringer og en fjerdeplads.

Jumbo-Visma-rytteren har lært at bevare troen på sig selv, når løbene spidser til.

Den 31-årige sloveners blanding af fornuft og unik fysik er farlig for konkurrenterne. Han farer ikke op eller forivrer sig, fordi rivaler presser ham eller bruger ufine metoder.

Da han lørdag var i problemer undervejs i det afgørende Vuelta-slag, var han rystet, men kæmpede sig i mål tids nok til at afværge et trøjeattentat.

- Jeg var ikke i kontrol hele tiden, fortalte Roglic ærligt og ydmygt bagefter.

Roglic har imponeret hele cykelverdenen, siden han skiftede skiene ud med pedalerne. Også holdkammeraten Jonas Vingegaard, der skiftede til Jumbo-Visma før 2019-sæsonen, er imponeret.

- Han er et unikum. Han er fuldstændig vanvittig god. Man kan ikke mærke på ham, at han ikke har kørt cykelløb i så mange år. Jeg tror, det er fordi, han har et talent for at cykle.

- Når vi kører intervaller, er han bare bedre end os andre. Der kører han fra os, og så har vi ikke en chance, forklarede den danske holdkammerat sidste år.

Roglic vandt aldrig firebakketurneringen flyvende på ski, men efter flyvende kørsel over de spanske bjergtoppe har han nu sikret sin forholdsvis korte karrieres anden store triumf. Vundet på sent opdaget talent.

Som den danske Trek-sportsdirektør Kim Andersen har sagt:

- Han er et naturtalent. Jeg kunne forestille mig, at uanset hvad han laver, så vil han være god til det.

/ritzau/