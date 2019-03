Nicki Bille Nielsen var et af Danmarks mest lovende angrebstalenter. Mandag er han tiltalt i Københavns Byret.

Med et let skulderskub vifter han forsvarsspilleren væk. Et elegant vip over keeperen sender bolden i mål, og på knæene glider han ud mod publikum for at fejre sin scoring.

Minderne fra tirsdag den 15. oktober 2013 er minderne om dengang, Nicki Billes fodboldkarriere nok toppede.

Angriberen, der til daglig klaskede mål ind i nettet for Rosenborg, blev skiftet ind med et kvarter tilbage i Danmarks 6-0-sejr over Malta.

Godt nok missede det danske landshold VM-slutrunden i Brasilien i 2014 på trods af storsejren, men Bille scorede sit første landsholdsmål, og med tredje landskamp på få måneder cementerede han sig som et seriøst alternativ til det danske angreb.

1966 dage senere er Nicki Bille igen røget på bænken. Anklagebænken.

Københavns Byret skal mandag tage stilling til en række anklager mod den 31-årige fodboldspiller, der siden landsholdssuccesen i 2013 har oplevet nedtur efter nedtur.

Bille er denne gang tiltalt for at true en sygeplejerske på Rigshospitalet i København med vold, slå en dørmand med knytnæve, true en person med et luft- og fjedervåben og have kokain på sig.

Talentet på banen var ellers uomtvisteligt. Allerede i ungdomsårene i Frem, hvor han hurtigt slog igennem og skaffede en kontrakt i Italien.

Det er også sådan, at hans ungdomstræner Henrik Gundersen husker ham. Som et unikt talent. Det sagde Gundersen i et interview med Politiken sidste år.

- Jeg har kun et billede af en dreng, som kunne noget ekstraordinært fodboldmæssigt, og så var han en god dreng, en god kammerat, og han var vellidt i klubregi, selv om han havde kant, sagde han.

Historien om Nicki Bille er også historien om et hav af korte ophold i en række forskellige lande.

Siden rundturen i italienske klubber nåede han omkring FC Nordsjælland, spanske Villarreal, Elche samt Rayo Vallecano, norske Rosenborg, franske Evian, Esbjerg, polske Lech Poznan og græske Panionios, før karrieren fik en - i hvert fald foreløbig - brat afslutning i Lyngby i efteråret.

Men uden for banen har problemerne hobet sig op, i takt med at der har været knas med spillet på banen.

Flere gange er Bille blevet dømt for vold. Senest i 2018, da han fik 30 dages fængsel for at have taget kvælertag på en veninde og slået en anden kvinde, der forsøgte at stoppe ham.

I december samme år kom Bille selv til skade, da han blev skudt med et haglgevær i sin lejlighed på Sluseholmen i København.

Nicki Bille er mandag tiltalt for fem forhold. Han nægter sig skyldig i alle.

/ritzau/