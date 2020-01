Christian Eriksen har gennem karrieren truffet fornuftige valg og taget den sikre vej til toppen. Indtil nu.

Mange taler om ham. Hans evner. Hans muligheder. Hans fremtid. Selv siger han meget lidt.

Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen, der tirsdag blev præsenteret som Inter-spiller, har gennem hele karrieren haft masser af spotlight på sig. Først som et åbenlyst talent med landsholdsdebut som blot 18-årig. Dernæst som Danmarks største fodboldstjerne.

Men den nu 27-årige fynbo er ikke typen, som nogensinde har snakket sig frem i karrieren. Som den tidligere landsholdskollega Martin Jørgensen engang sagde til Berlingske om Christian Eriksens indtog på landsholdet i 2010.

- Man kunne jo se, han havde nogle ting, som ingen andre rigtig havde: hans teknik, hurtighed, antrit og hans spilforståelse. Men derudover lagde du ikke mærke til ham. Han sagde ikke rigtig noget, hvilket er lidt atypisk for de unge spillere.

Eriksen har tværtimod suget til sig og lyttet. Ikke mindst lyttet til fornuftens stemme fra både rådgiverne og erfarne spillere og trænere.

Allerede da han som 13-årig tog turen fra barndomsklubben Middelfart til OB, viste han sit efter danske standarder ekstraordinære talent frem og tiltrak sig opmærksomhed fra det meste af Europa.

Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Manchester United og AC Milan nåede at have Eriksen forbi til prøvetræning og lokkede med lukrative tilbud. Men mange unge spillere har knækket halsen på at tage tidligt til Europas mastodonter.

I stedet tog Eriksen "det sikre", velkendte og ikke mindst fornuftige valg. Den berømmede talentfabrik hos AFC Ajax i Amsterdam blev fra slutningen af 2008 hans rugekasse til seniorfodboldlivet.

- Mit første skridt må ikke være for stort. Jeg ved, at det vil være godt for min udvikling at spille i Holland. Så da Ajax kom banen, var det en fantastisk mulighed, sagde han i forbindelse med skiftet dengang.

Eriksen skulle blot bruge godt et års tid på at modne. Fra førsteholdsdebuten i januar 2010 så han sig nærmest ikke tilbage.

A-landsholdsdebut i marts 2010. Udtagelse til VM i sommeren 2010. Og fra sæsonstarten 2010/2011 fast mand og offensivt samlingspunkt på Ajax' bedste mandskab.

Tre mesterskaber og en pokaltitel senere var han et år fra kontraktudløb og affyringsklar til nye og sværere udfordringer. På landsholdet var han nu også en markant profil under Morten Olsens ledelse, selv om præstationerne i rødt og hvidt kunne svinge en del.

De danske tabloidmedier og fodboldhjemmesider svømmede i rygter om Europas største adresser for ham. Selv sagde den ydmyge middelfarter som vanligt ikke noget. Han svarede høfligt under interviews, men gik aldrig ind i snak om mulige klubber.

Fornuften fik igen lov til at råde. Som 21-årig var han endnu ikke klar til øverste hylde. London-klubben Tottenham, som stod på spring til at blive et etableret top-4-hold i Premier, sendte godt 100 millioner kroner til Amsterdam og modtog den elegante dansker i bytte.

Han startede fantastisk, så blev det lidt hverdag, men alligevel var første sæson i Premier League godkendt. Og fra sæson to var der ingen tvivl hos manager Mauricio Pochettino. Eriksen var en afgørende brik i offensiven.

London-klubben begyndte for alvor at blande sig i toppen og har de fire seneste sæsoner været med i Champions League - kulminerende med finaledeltagelsen i 2019.

Efter seks sæsoner i klubben, med et år til kontraktudløb og med en perfekt fodboldalder på 27 år følte danskeren sig klar til at tage det helt store skridt. Men for første gang talte han åbent om det.

- Jeg er på et tidspunkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt, sagde Eriksen i forbindelse med en landsholdssamling i juni sidste år.

Han understregede, at han også var glad i Tottenham, men beskeden var klar. Han agtede ikke at forlænge sin kontrakt - til Tottenhams store fortrydelse.

Rygtemøllen fik fuld fart. Real Madrid. FC Barcelona. Manchester United. Bayern München. Juventus. Paris Saint-Germain. Snart sagt hver en storklub. Nu var tiden inde, til at klubkarrieren skulle have prikken over i'et.

Men sommerskiftet blev ikke til noget. Og i Tottenham gik det ned ad bakke for både holdet og Eriksen.

Resultaterne svigtede, Eriksen fik sparsom spilletid, og manageren blev fyret.

Januars transfervindue var Tottenhams sidste chance for at få nogle penge for sin dansker, som ellers kunne rejse kvit og frit til sommer ved kontraktudløb.

Rygterne om storklubberne kom igen, men de fusede ud. Eriksen følte sig klar til en af de største klubber, men enten var tilbuddene derfra ikke tillokkende nok, ellers udeblev de.

I stedet startede der vedholdende rygter om italienske Inter, der nok regnes blandt klubberne lige under Europas absolutte topklubber. Tirsdag blev rygterne til virkelighed.

Den lidt slumrende italienske storklub overtager Eriksen i hans bedste fodboldalder. Danskeren har bundet sig frem til sommeren 2024. Han skal forsøge at gøre holdet til en seriøs konkurrent til Juventus' Serie A-trone.

Så må tiden vise, om det bliver højeste trin på karrierestigen for den stilfærdige fynbo.

