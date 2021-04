Pérez stod i spidsen for kuppet mod Fodboldeuropa, der fejlede fælt. Han undervurderede igen fansenes magt.

Som præsident for Real Madrid er Florentino Pérez vant til at dele vandene i Spanien. Men da han stillede sig i spidsen for udbryderligaen European Super League, lagde han sig ud med hele Fodboldeuropa.

Den 74-årige byggematador har aldrig været bange for at skaffe sig fjender. På den måde var han oplagt til at påtage sig hvervet som frontfigur i den for fodboldsystemet skelsættende, eksklusive udbryderliga. Ugens helt store samtaleemne.

Og fjender fik han. Men givetvis hurtigere, fra flere kanter og i større antal, end han havde forestillet sig.

For kritikken - ja vel sagtens raseriet - mod Super League fra første færd viste, at forretningsmanden muligvis forstår sig på regler, visioner og penge i fodbold, men ikke på de følelser, som fodboldfans har investeret i selve spillet. Ikke kun deres egen klub.

Pérez troede, han tilfredsstillede et behov hos fodboldfans ved at sikre dem lutter kampe mellem storklubber og bugnende pengetanke hos de selv samme klubber.

Da han tirsdag hos den spanske radiostation Cadena Ser blev spurgt til, hvad der var attraktivt ved Super League, lød svaret:

- At vi skal møde de store hold. Det gør det mere attraktivt for tv og giver flere penge.

Penge og magt er noget, som Pérez forstår sig på og har kendt til i mange årtier som både politiker og forretningsmand.

Hvad han tydeligvis havde undervurderet, var, at selv om fodboldfans hader hinanden på tværs af klubber, så har de en fælles kærlighed. Fodbolden og dens historie, som de alle er en del af.

Mest udtalt i England, spillets moderland, hvor de seks udbryderklubbers fans straks rejste sig i vrede. Trænere og spillere lod også forstå, at de ikke brød sig om det.

Allerede tirsdag ved midnat, to døgn efter annonceringen af projektet, fik det reelt dødsstødet. De engelske klubber mærkede vreden fra sine fans og trak sig fra Super League.

Siden fulgte lignende meldinger fra Milano-klubberne samt Atlético Madrid, mens også FC Barcelona begav sig på retorisk tilbagetrækning uden dog officielt at melde sig ud, og Juventus-formand Andrea Agnelli konstaterede, at projektet ikke kunne fortsætte.

Tilbage stod Florentino Pérez med sit Real Madrid og et dødsdømt projekt. Men milliardæren Pérez er ikke vant til at tabe. Han nægtede at give op.

- Projektet er på standby, forklarede han og gik i rette med den heftige kritik.

- Jeg har aldrig set lignende i min karriere. Det var, som om vi havde dræbt fodbold. Faktisk arbejder vi for at redde fodbold, proklamerede han.

Sådan så fodboldfansene og spillets øvrige aktører dog ikke på situationen.

Hvad der reelt stadig foregår i kulissen, kan folk uden for projektet kun gisne om.

Faktum er, at så godt som alle af de 12 stiftende klubber af Super League har droppet projektet.

En gedigen bet for Pérez, som er vant til at vinde og få sin vilje. Både i politik, som forretningsmand og som Real Madrid-præsident plejer han at få det, som han ønsker det.

Som da han i 2001 afhændede klubbens træningsgrund til kommunen for omkring 3,5 milliarder kroner. Og i øvrigt sikrede sig, at hans eget firma vandt kontrakten med at stå for byggeriet på grunden bagefter.

Eller som da han "stjal" Luis Figo fra FC Barcelona. Eller pegede på Cristiano Ronaldo og fik ham til Madrid.

Men måske glemte Pérez, at han i hvert fald én gang tidligere har været oppe imod overmagten.

Efter seks år ved magten i Real Madrid og køb af spillets største stjerner til sit "Galacticos"-hold udeblev succesen i en længere periode. Presset fra klubbens fans blev så stort, at Pérez i 2006 måtte gå af.

For uanset hvor rig og mægtig en klub eller dens ejer er, så er fansene grundlaget for klubbens storhed. Ingen fans, ingen succesfuld klub.

Stædige Pérez kom tilbage i præsidentembedet i Real Madrid i sommeren 2009. Trods masser af både sportslig og økonomisk succes har han tilsyneladende glemt, hvor stor magt fansene har.

Han og de 11 kolleger fra Europas topklubber blev mindet om det tidligere på ugen. Deres idé om enegang og rigdom til egne klubber stred imod fodboldens ideal om fællesskab.

Det var i hvert fald den utvetydige besked, især de engelske fans sendte til storklubberne og Florentino Pérez. På den måde endte det nedskudte projekt i virkeligheden med at samle det eksisterende Fodboldeuropa endnu mere.

Pérez tabte. Stort vil de fleste nok mene. Han siger, at der arbejdes videre på projektet. Den holdning står han tilsyneladende ret alene med. Alle andre har overgivet sig til fansenes magt.

