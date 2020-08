Paige VanZant ved det godt. Hun har taget en beslutning, der reelt sætter hendes udseende på spil.

»Det er den sport, hvor man nok ser fleste åbne sår. Men at have permanente ar er ikke noget, jeg overhovedet bekymrer mig om,« siger hun.

Over for ESPN fortæller den 26-årige amerikaner, hvorfor hun nu skifter karrierespor. Hun er færdig som populær MMA-kæmper i UFC-regi og fortsætter i stedet inden for det såkaldte Bare Knuckle Fighting Championship - det vil sige, at hun fremover skal bokse uden beskyttelse på hænderne. Med blottede knoer.

Her har hun fået det, hun selv kalder 'en utrolig kontrakt' og 'en utrolig mulighed': Hun skal kæmpe fire kampe og får en million dollars for det, cirka 6,3 millioner kroner.

Paige VanZant ved godt, hvordan det føles at få en knytnæve i ansigtet. Foto: Noah K. Murray Vis mere Paige VanZant ved godt, hvordan det føles at få en knytnæve i ansigtet. Foto: Noah K. Murray

Fakta er dog også, at Paige VanZant har tabt tre af sine seneste fire kampe i UFC-regi, hvor hun i alt har vundet fem og tabt fire.

Så på trods af populariteten lå der endnu ikke et nyt tilbud fra UFC-organisationen, hvor hendes kontrakt for nyligt løb ud (med endnu et nederlag). Hun er i de seneste år opnået en populraitet også uden for oktagonen med en deltagelse i amerikansk 'Vild med dans' og ved at stille op i i badetøj i Sports Illustrateds 'Swim Suit Edition', som Caroline Wozniacki også tidligere har gjort.

Og nu vil hun også gøre op med sit image ved at kæmpe med knoerne blottede. Og risikere store skader.

»Jeg føler, at jeg i MMA bare er et kønt ansigt, og hvilken måde at gøre op med det og vise, at det ikke er sådan, jeg ser mig selv,« siger hun til ESPN:

»Jeg føler heller ikke, at det er et skridt tilbage for mig. Det er et skridt mod en ny mulighed, en ny udfordring, en helt ny sport. Jeg har fået en ny passion for sporten især for at slå.«

Paige VanZant afviser dog ikke, at hun engang i fremtiden vil vende tilbage som MMA-kæmper.