Den populære Netflix-serie 'Terrace House' er stoppet foreløbigt.

Det er blevet besluttet efter et tragisk dødsfald. Wrestleren Hana Kimura, der medvirker i serien, blev fundet død i sit hjem i en alder af 22 år.

Det er Netflix Japan, der officielt har meddelt, at serien sættes på pause, og udgivelsen af de kommende afsnit er dermed udskudt på ubestemt tid.

Kimuras død blev bekræftet af organisationen Stardom Wrestling, som Kimura var medlem af.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

Efter hendes død skrev organisationen på Twitter:

'Vi er kede af at måtte meddele, at Hana Kimura er afgået ved døden. Vær venligst respektfulde og tillad noget tid til at bearbejde det, og send jeres tanker og bønner til hendes familie og venner. Vi sætter pris på jeres støtte i denne svære tid.«

Det vides endnu ikke, hvad Kimura døde af, men ifølge Stardom Wrestling mistænkes dødsfaldet ikke for at være forbundet med en kriminel handling. Kort forinden sin død lagde Hana Kimura et billede på sin Instagram-profil ledsaget af et enkelt ord: 'Farvel'.

Ifølge BBC var wrestlingstjernen udsat for massiv mobning på de sociale medier, og flere personer og organisationer fra det internationale wrestlingmiljø var ud at reagere på dødsfaldet.

I will always love and miss you, my friend. You are my little sister. The Swanns send our love and condolences to Hana Kimura, her family, and loved ones. I will never forget you. So much I want to say... my heart is broken. pic.twitter.com/PB5pO20YIj — Sü Yüng (@realsuyung) May 23, 2020

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på tlf. 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.

'Det knuser mit hjerte, hvor onde folk kan være på de sociale medier. Det var en fantastisk ære at kende Hana Kimura. Hun var en fantastisk pige med den rareste sjæl,' skriver den amerikanske wrestler Tessa Blanchard blandt andet på Twitter.

Også wrestleren Sü Yüng reagerede på dødsfaldet:

'Jeg vil altid elske og savne dig, min ven. Du er min lillesøster.'

I Japan er flere politikere nu gået ind i sagen om Hana Kimuras død. Ifølge det japanske nyhedsbureau Jiji Press vil Yoshihide Suga, der er regeringens øverste talsmand, lave nye tiltag mod onlinemobning.