Tammy Hembrow er populær blandt sportsfolk. Meget.

»Jeg sværger: Hver eneste atlet i hele verden har sendt mig private beskeder,« siger modellen og Instagram-fænomenet.

Det er i podcasten 'Hanging With The Hembrows', som hun bestyrer med søstrene Emilee og Amy, at hun kommer med den lille afsløring (hvor hun nok overdriver en smule). Ifølge News.com.au.

Den 25-årige australier sætter dog ikke navne på de mange afsendere, men hun læser en af de beskeder, hun har modtaget op:

Vis dette opslag på Instagram

'Er du stadig sammen med din kæreste? Jeg spørger for en ven,' lyder det.

Tammy Hembrow blev for alvor berømt for snart tre år siden, da hun delte et billede af af sin veltrænede krop et halvt år efter fødslen af datter Saskia. Læs mere om det her

Siden har hun også fået sønnen Wolf med sin nu tidligere forlovede. De gik fra hinanden for halvandet år siden.

Cirka samtidig eksploderede hendes berømmelse, da hun kollapsede til Kylie Jenners fødselsedagsfest og måtte rulles ud på en båre af ambulancefolk.

Hun har i dag knap 10,5 millioner følgere på Instagram, og det er her berømthederne forsøger at komme i kontakt med hende. I øvrigt også skuespillere og musikere, fortæller hun.

Men stort set alle får den kolde skulder.

»Men hvis dert er en fyr, som er superlækker og cool, så svarer jeg måske og lader ham tage mig med ud på en date,« fortæller Tammy Hembrow i podcasten.

Ved siden af lever hun også af trænings-appen Tammy Fit og tøjkollektionen Saski.

Vis dette opslag på Instagram