Det bliver blot til en enkelt sæson hos Williams for den polske Formel 1-kører Robert Kubica.

På et pressemøde forud for weekendens grand prix i Singapore, siger Kubica, at han har besluttet at stoppe hos teamet.

2019-sæsonen har været Kubicas comeback til sporten, efter han har været ude af den i en årrække, men kapitlet hos Williams blev et af de kortere.

Det har heller ikke været en udpræget succes, da han blot har hentet ét point i sæsonen.

Han blev den første polske Formel 1-kører, da han i 2006 begyndte at køre for BMW Sauber. Her blev han indtil 2009, og højdepunktet var året før, da han vandt det canadiske grand prix.

Derefter skiftede han til Renault, hvor han i 2011 var ude for et alvorligt uheld. Først otte år senere var han tilbage som Formel 1-kører.

Det er uvist, om den 34-årige Kubica fortsætter som kører et andet sted.

/ritzau/