En gruppe demonstranter fik bremset Tour de France med halmballer på vejen, så politiet måtte gribe ind.

Bagnères-de-Luchon. Politiet måtte gribe ind, da en gruppe tilskuere afbrød torsdagens Tour de France-etape ved at lægge halmballer på vejen.

Med flittig brug af peberspray fik gendarmerne sørget for fri bane, så løbet kunne fortsætte, men mange af rytterne nåede at stifte bekendtskab med effekten af det flyvende peber.

- Pludselig kørte vi inde mellem nogle halmballer, og der var politi. Og så var det bare "host, hark. Hvad filen var det?", beretter Jakob Fuglsang.

Han slap selv billigt, fordi han på det tidspunkt sad langt tilbage i feltet. Andre var ikke så heldige.

- Der var nogle, der var hårdt ramt. Især dem, der har siddet forrest med puls 200 og har trukket vejret for fuld knald, siger Fuglsang.

Det viste sig at være en gruppe landmænd, der brugte løbet til at demonstrere, og for en erfaren Tour de France-deltager som Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm er det ikke nogen ny oplevelse.

- Det sker jo med mellemrum. Så er det heller ikke værre. Politiet blev måske lidt grebet af stemningen. Den peberspray har nok brændt i lommen på dem i snart tre uger, siger Holm.

/ritzau/