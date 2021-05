Coronapas.

Et ord, langt de fleste danskere efterhånden har stiftet bekendtskab med, efter landet er begyndt at åbne. Noget, der er en nødvendighed for at kunne bruge for eksempel fitnesscentre.

Og der er umiddelbart ikke nogen vej udenom. Det slår Fyns Politi fast, efter de har fået tip om, at der er nogle, der forsøger sig med en bestemt finte. Men den går ikke.

'Kan man være fritaget for Coronapas? Stort set ikke og i givet fald kræver det en attest fra egen læge. Vi har erfaret, at nogle træningscentre vejleder i, at man bare skal sige, at man er fritaget. Det vil vi have fokus på! Tænk på andre, så smitten ikke breder sig,' lyder det i et opslag på Twitter.

Der er tre muligheder, når det kommer til coronapas og at få adgang til fitnesscentre, restauranter og lignende.

Mulighed et er, at man er færdigvaccineret. Mulighed to er, at man kan dokumentere en positiv coronatest, der er minimum 14 dage gammel. Fælles for disse to er, at de gælder i 180 dage i passet, som skal vises og tjekkes i indgangen.

Den sidste mulighed er, at man fremviser en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel.

Det omtalte coronapas har betydet, at eksempelvis en af landets store kæder har hyret 500 ansatte til at tjekke pas. Der er tale om Fitness World, der har omkring 180 centre i Danmark.

Foruden at centrene skal tjekke coronapas, er der også krav om, at centrene er bemandet i hele åbningstiden, og at der skal sprittes af og holdes afstand. Samtidig skal forsamlingsforbuddet overholdes, hvilket betyder, at der for eksempel maksimalt må være 25 personer i en holdsal.