Den brasilianske fodboldstjerne Ronaldinho er blevet anholdt i Paraguay for at have forsøgt at komme ind i landet med falske pas.

Det oplyser politiet i Paraguay til nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag dansk tid.

Chefefterforsker Gilberto Fleitas siger, at Ronaldinho og hans bror er blevet anholdt, blot få timer efter at en dommer havde afvist at stadfæste anklagerens forslag om en alternativ straf.

- Ordren om anholdelse er blevet udført, siger Fleitas til Reuters.

Tv-billeder viser de to brødre, da de bliver sat ind i en politibil ved et hotel i hovedstaden Asunción for at blive kørt til en politistation i udkanten af byen.

Ronaldinho, der er tidligere angriber for Barcelona, AC Milan og Paris Saint-Germain, ankom med sin bror til Paraguay onsdag.

De blev efterfølgende afhørt, efter at der blev fundet falske pas i deres varetægt.

Fredag morgen dansk tid lød det ellers efter en syv timer lang afhøring, at brødrene ville slippe for sigtelse på betingelse af, at de erkendte den forbrydelse, de var anklaget for.

Den offentlige anklager Federico Delfino oplyste, at der var sigtet flere personer i sagen, og at brødrene havde tilvejebragt relevante informationer og derfor ikke længere var under mistanke i sagen.

Ronaldinhos advokat har tidligere i forløbet afvist, at den tidligere Barcelona-profil og hans bror havde rejst med falske pas.

De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Skaderne var opstået i forbindelse med opførelsen af en ejendom i Porto Alegre i det sydlige Brasilien.

39-årige Ronaldinho var inviteret til Asunción af en velgørenhedsorganisation for trængende børn og for at promovere sin nye bog.

/ritzau/