NFL-stjernen Lerentee McCray måtte en tur forbi fængslet sidste weekend.

Det skyldtes, at den 31-årige amerikaner kørte alt for stærkt og nægtede at stoppe, da politiet ville have ham ind til siden. Det skriver TMZ.

Jacksonville Jaguars-spilleren valgte at øge farten og sende sin ene langfinger i retningen af ordensmagten.

Det amerikanske medie tilføjer, at Lerentee McCray tiltrak sig opmærksomhed, fordi han kørte 140 kilometer i timen i en zone, hvor fartgrænsen var på 80 kilometer i timen.

31-årige Lerentee McCray. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere 31-årige Lerentee McCray. Foto: ANDREW BOYERS

Og det blev bestemt ikke bedre, da han øgede farten til 160 kilometer i timen, da politiet ville have ham ind til siden.

Ifølge TMZ mente ordensmagten, at NFL-stjernen handlede mod reglerne, og det tog dem omkring 15 minutter at få stoppet sportsudøveren.

Lerentee McCray blev efterfølgende anholdt og sendt i fængsel. Her blev han anklaget for at have forsøgt at undvige politiet. Det forstod han dog ikke.

Mediet skriver således videre, at den amerikanske fodboldspiller havde fortalt, at han prøvede at signalere, at betjentene skulle følge efter ham.

Forklaringen ændrer ikke på, at Lerentee McCray skal til en høring i løbet af næste måned.

TMZ fortæller afsluttende, at amerikaneren nu er en fri mand igen, da han blev løsladt nogle timer efter anholdelsen.