Han har selv indrømmet, at han gjorde det. Og nu bekræfter politiet, at de har fået den afslørende video.

200 kilometer i en 80-zone var, hvad Petter Northug kørte i sidste uge, inden han blev stoppet af politiet for netop at køre med for høj hastighed.

Han filmede sig selv, mens han ramte topfarten, og det bevismateriale er nu havnet hos politiet.

»Jeg ønsker ikke at gå i detaljer med de ting, der kom frem på pressemødet, men jeg kan bekræfte, at politiet er i besiddelse af videomateriale, som den sigtede også selv forklarede fredag,« skriver Karoline Ekeberg, der er politiadvokat i Øst Politidistrikt til Dagbladet.

Det var i denne bil, Petter Northug kørte langt over hastighedsgrænsen. Vis mere Det var i denne bil, Petter Northug kørte langt over hastighedsgrænsen.

Petter Northug fortalte på fredagens pressemøde, at han havde sendt videoen til flere venner, men han ønsker ikke at fortælle mere, før politiet har afhørt ham. Noget, de venter med, fortæller Northugs advokat til TV2 Norge.

»Det er bedst at vente med at afhøre ham, til de har resultatet af undersøgelsen. Det stemmer overens med det, politiet og jeg har talt om,« siger Hallvard Helle med henvisning til, at politiet er ved at undersøge, om Petter Northug kørte bil i påvirket tilstand.

På fredagens pressemøde fortalte Petter Northug, at han har et problem. Et stort problem.

»Jeg har et alvorligt misbrug af alkohol, narkotika og piller i forbindelse med hårde fester. Det har der været meget af på det sidste. Jeg har ikke taget det alvorligt og skjult det for folk omkring mig,« sagde han blandt andet og tilføjede, at han ikke tog stoffer som aktiv sportsudøver.

Det var i denne bil, at Petter Northug blev stoppet af politiet. Foto: Fredrik Hagen/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det var i denne bil, at Petter Northug blev stoppet af politiet. Foto: Fredrik Hagen/NTB/Ritzau Scanpix

Selv fortalte han, at han ikke tog stoffer fra natten til onsdag til han blev stoppet af politiet, da han kørte hjem fra Trysil.

Politiet fandt dog 10 gram kokain i den 34-årige sportsstjernes hjem, og på pressemødet - og i et opslag på Instagram - slog han fast, at han er klar til at tage sin straf.

Hvad den bliver, vides ikke endnu. Da Petter Northug blev stoppet, blev han målt til 168 kilometer i en 80-zone, og det ligger lige på grænsen til ubetinget fængsel.

Men som nævnt kørte han altså 200 kilometer i timen, og derudover kan straffen blive endnu hårdere, hvis politiet finder spor af narkotika i hans blod.