UFC-stjernen Walt Harris og hustruen Angela Harris har fået den værst tænkelige besked.

Deres forsvundne teenage-datter ser efter alt at dømme ud til at være død.

Det fortæller det lokale politi, efter at der mandag er blevet fundet ligdele i et skovområde nær Macon County, Alabama.

»Jeg kan bekræfte. at vi har fundet rester af et menneske, og vi har god grund til at tro, at det er Aniah Blanchard,« siger anklager Brandon Hughes til lokale medier.

Den 19-årige pige var steddatter til Walt Harris, og hun forsvandt 23. oktober.

»Der er bare en masse ting, som ikke giver mening for os som forældre. Vi vil bare virkelig gerne vide, hvad der er sket,« sagde Walt Harris dengang.

Det område, hvor politiet har gjort det tragiske fund, er cirka 60 kilometer fra det sted, hvor Aniah Blanchard sidste blev set.

Til at begynde med regnede politiet ikke med, at der var sket en forbrydelse.

Politiet har frigivet dette billede af Aniah Blanchard.

Det ændrede sig, da vidner fortalte, hvordan de havde set en mand tvinge den 19-årige pige ind i en bil uden for et supermarked. Siden blev hendes bil fundet med rester af hendes blod indvendig.

Politiet har indtil videre arresteret tre personer i forbindelse med sagen.

To mænd på henholdsvis 30 og 35 år blev i fredags anholdt og blev dengang tiltalt for kidnapning.

Endnu en mand er mandag blevet anholdt. Han er under mistanke for at have forhindret politiets efterforskningsarbejde.