Den tidligere NFL-spiller Barry Bennett er fundet myrdet i sit hjem. Det samme er hustruen Carol.

Politiet har arresteret parrets søn Dylan som mistænkt for udåden.

Ifølge flere amerikanske medier blev Barry og Carol Bennett onsdag fundet døde i deres hjem. Dræbt af adskillige skud.

Barry Bennett spillede i NFL i 11 sæsoner, fra 1978-88. Han optrådte i forsvaret for tre klubber: Nre Orleans Saints, New York Jets og Minnesota Vikings.

We are saddened by the tragic loss of former Vikings player Barry Bennett and his wife, Carol. Our thoughts are with their friends and family during this difficult time. — Minnesota Vikings (@Vikings) August 23, 2019

Siden blev han lærer og boede med hustruen i Long Prairie, en lille by nord for Minneapolis.

Det menes, at parret allerede mandag var blevet slået ihjel, da venner og bekendte ikke havde kunnet komme i kontakt med dem siden den dag.

Politiets efterforskningsarbejde rettede sig hurtigt mod den 22-årige søn. Hans bil blev fundet uden for huset. Det samme gjorde en kasse til en pistol og ammunition.

Siden blev den 22-årige søn Dylan efterlyst, og via dataoplysninger i forhold til brug af mobiltelefon og kreditkort blev han lokaliseret til at befindes sig i den mexicanske by Cancun.

Siden kom det også frem, at Dylan Bennett i december havde udtrykt tanker om at slå sine sine forældre ihjel, da han var i psykiatrisk behandling, som Fox News skriver.

Dylan Bennett havde lørdag sat sig i kontakt med politiet i Todd County, hvor han antydede, at han frivilligt ville lade sig anholde. Inden den besked var kommunikeret videre, havde det mexicanske politi dog arresteret den drabsmistænkte søn.

Dylan Bennett vil inden for de nærmeste dage blive transporteret tilbage til Minneapolis, hvor han skal stilles for en dommer.

Både Barry og Carol Bennett blev 63 år. Naboer og venner fortæller i videoen øverst i artiklen om, at Barry Bennett aldrig fortalte om sin NFL-fortid - det kom som en overraskelse for dem, da de fandt ud af det.