Betjentene blev mødt af et voldsomt syn:

Den pistolbevæbnede NFL-stjerne Earl Thomas blev jagtet af sin hustru, Nina Thomas, der havde en kniv i sin hånd.

Ifølge TMZ, der har fået adgang til retsdokumenter, udspillede scenen sig mellem kl. 3 og 4 om natten 13. april.

Her mødte politiet op i et hus i Austin, Texas efter at have fået et alarmopkald om husspektakler.

Af retsdokumenterne fremgår det videre, at Nina Thomas forinden havde holdt en pistol mod hovedet af sin mand inde i huset. På omkring 30 centimeters afstand 'med fingeren på aftrækkeren'.

Det var kulminationen på en hektisk forløb for parret.

TMZ skriver, at retsdokumenterne viser, at hustruens version af historien ser således ud:

TIdligere på aftenen blev Earl Thomas hentet af sin bror, og de to kørte borte. Nina Thomas blev dog mistænksom og tjekkede sin mands Snapchat, hvoraf det fremgik, at han var sammen med en anden kvinde. Hun fandt ud af, hvor de opholdt sig og tog derhen.

Hun tog et par veninder med, og sin mands 9mm Berreta-pistol 'for at skræmme ham'.

I huset fandt hun manden og hans bror i seng med flere kvinder, og det var her, at Nina Thomas rettede den ladte pistol mod sin mand, der dog fik den vristet fra hende. Herefter fulgte optrinnet udenfor, som politiet mødte op til. Sådan fremgår det af retsdokumenterne, som TMZ har set.

Det endte med, at politiet arresterede Nina Thomas og sigtede hende blandt andet for tyveri af pistolem med henblik på at begå 'et overfald under skærpede forhold' - en af veninderne havde optaget hele seancen på sin mobiltelefon, så betjentene kunne med selvsyn se, hvad der var foregået. Earl Thomas blev ikke arresteret.

Nina og Earl Thomas blev gift i 2016. Han har tidligere vundet Super Bowl med Seattle Seahawks og er en af ligaens bedste forsvarsspillere.