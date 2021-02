En sprint kan erstatte den klassiske kvalifikation før visse Formel 1-grandprixer, hvis nyt forslag vedtages.

Der er bred opbakning til et forslag om et nyt kvalifikationsformat i Formel 1.

I stedet for den klassiske tidskørsel om placeringerne til grandprixerne om søndagen kan et sprintløb blive indført om lørdagen før udvalgte løb.

På sin hjemmeside oplyser Formel 1, at der var støtte til tiltaget fra Formel 1, løbsseriens ti hold og Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) på et videomøde torsdag.

- Alle hold anerkender, at der er et stort behov for at begejstre fans på en ny og innovativ måde for at skabe et endnu mere spændende format, skriver Formel 1 i meddelelsen.

- Der var derfor bred opbakning fra alle parter til et nyt kvalifikationsformat i nogle løb, og en arbejdsgruppe har fået til opgave at skabe en komplet plan med et mål om, at der træffes en afgørelse før begyndelsen på 2021-sæsonen, lyder det videre.

På samme vis som den klassiske kvalifikation skal sprinten bruges til at fordele startpladserne til grandprixerne.

Men i det nye format vil der ifølge Ekstra Bladet også være point på spil. Avisen skriver, at der er tale om et 100 kilometer sprintløb, som i første omgang skal placeres forud for grandprixerne i Canada, Italien og Brasilien.

For at bestemme rækkefølgen i lørdagsløbet vil der være en tidtagning fredag.

Normalt er et Formel 1-grandprix flere hundrede kilometer langt.

/ritzau/