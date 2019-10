Kevin Magnussen startede som lyn og torden i Japan, men blev sat tilbage, mens Valtteri Bottas sejrede.

Fra 19. startposition leverede Kevin Magnussen en kanonstart i Formel 1-grandprixet på Suzuka-banen i Japan søndag, men et skidt pitstop og manglende fart i bilen forpurrede chancen for point.

Han sluttede som nummer 17, mens Mercedes' Valtteri Bottas udnyttede en katastrofestart for begge Ferrari-kørere og tog en sikker sejr.

Sebastian Vettel (Ferrari) blev nummer to efter at være startet forrest, mens VM-førende Lewis Hamilton snuppede den sidste plads på podiet.

Resultatet betyder samtidig, at Mercedes er sikker på at vinde verdensmesterskabet for konstruktører.

Magnussen kom egentlig i mål som nummer 16, da Sergio Perez, der lå nummer 9, kørte af banen på sidste omgang. En regel om afkørsler på sidste omgang gør dog, at Perez beholder sin niendeplads, hvorfor Magnussen må nøjes med 17.-pladsen.

En afkørsel i kvalifikationen havde sendt Magnussen ned som nummer 19 i startrækken, men danskeren kom flyvende fra start, og efter få sving var han helt oppe som nummer 13.

Han kom også op som nummer 12 og foran teamkammerat Romain Grosjean, inden løbet satte sig lidt.

Håbet om point virkede pludselig realistisk for Kevin Magnussen, men et skidt pitstop knap midtvejs i løbet gjorde kål på den gode start.

- Hvad fanden skete der gutter, spurgte Magnussen over teamradioen efter pitstoppet og fik en undskyldning retur.

Det ændrede ikke på, at han var nede som nummer 19 igen, og han kom aldrig i nærheden af top-10, som ville udløse VM-point.

Grosjean startede som nummer 10, men endte løbet som nummer 15.

Ferrari havde sikret sig de to første startpositioner få timer før grandprixet efter en stærk kvalifikation, men både Vettel og Charles Leclerc fejlede stort.

Tyskeren missede starten fuldstændig, hvilket sendte Bottas forbi med det samme, mens Leclerc flettede hjul med Max Verstappen og måtte en tur i pit tidligt.

Det gav Mercedes sæsonens 12. sejr efter 17 grandprixer. Bottas har vundet tre af de 12 sejre.

Der resterer fire grandprixer af sæsonen, hvor Lewis Hamilton har sikker kurs mod at genvinde VM-titlen.

/ritzau/