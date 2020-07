Der blev talt ekstremt meget om dokumentaren om Michael Jordan.

Den 10 afsnit lange fortælling om verdens bedste basketballspiller med titlen 'The Last Dance' sugede folk til skærmene, og undervejs og efterfølgende bød eksperter og medvirkende ind med deres syn på dokumentaren.

De fleste talte om, at den var ensidig og fremstillede Michael Jordan som den eneste helt og alle andre som… ja, tabere. Og ifølge en journalist skulle Jordans bedste holdkammerat i Chicago Bulls Scottie Pippen have været 'mere end rasende'. Det har Pippen ikke selv kommenteret. Før nu.

»Hvorfor skulle jeg være stødt over noget, der skete for 30 år siden,« siger Scottie Pippen helt koldt ifølge ESPN.

Foto: REUTERS Vis mere Foto: REUTERS

Scottie Pippen var en af de helt store biroller i dokumentaren, hvor den nu 54-årige tidligere basketstjerne fortalte sin del af historien om det legendariske Chicago Bulls-hold, der vandt seks NBA-mesterskaber i 90'erne.

Efterfølgende sagde han ikke så meget. Heller ikke, når eksperter påstod, at han skulle være sur over blandt andet at blive fremstillet egoistisk, da han ikke ville gå på banen i en finalekamp i 1994, fordi han var uenig i trænerens beslutning om, hvordan kampen skulle vindes.

»Jeg var ikke sur over det,« siger Scottie Pippen i dag om de rygter, der lød, at han netop skulle være utilfreds med, hvordan han blev fremstillet.

»Det generede mig overhovedet ikke. Det var en mulighed for vores yngre generation, som ikke havde set eller kendte noget til basketball i 90'erne.«

Og der var mange, der så 'The Last Dance'. Den blev et hit på Netflix, og på ESPN blev de sidste to afsnit i dokumentaren ifølge ESPN selv set af 5,6 millioner mennesker i gennemsnit.