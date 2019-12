Verdens bedste sejler i 2019 hedder Anne-Marie Rindom. Titlerne som europamester og verdensmester har gjort, at hun blev kåret til verdens bedste på tværs af alle bådklasser, der findes i sejlads.

Træneren hedder Piotr Wojewski, og han er nomineret til prisen som Årets Træner 2019, som B.T. uddeler sammen med konsulentvirksomheden Coachers.

Historien om samarbejdet mellem de to starter i 2013, hvor Piotr Wojewski kommer til som landstræner for bådtypen Laser Radial og dermed Anne-Marie Rindom.

Hurtigt gav det resultater.

Om prisen Uddelt siden 2002, og det er således 15. gang, at prisen uddeles. Blev i 2014-16 ikke uddelt.



Prisen uddeles til den træner, der i Danmark har skabt den mest bemærkelsesværdige præstation på nationalt og internationalt niveau.



Preben Braagaard fra konsulentvirksomheden Coachers er idemand bag prisen, og den overrækkes i samarbejde med B.T. Vinderen vinder et gavekort fra B.T. på 10.000 kr. og et gavekort til udviklingsydelser på kr. 20.000 kr.



Yderligere kriterier for at vinde prisen: Årets træner udvikler hele mennesker; fysisk, psykisk, socialt og etisk

Årets træner søger inspiration hos andre trænere og specialister i sin konstante udvikling

Årets træner inddrager atleterne og holdets stab i beslutning og lærer den enkelte ansvar

Årets træner skaber menneskelig vækst og udvikling

Med Piotr Wojewski bag sig vandt Anne-Marie Rindom VM-guld i 2015 og OL-bronze i 2016, inden det altså blev til et totalt succesfuldt 2019, hvor OL i Tokyo står for døren på den anden side af nytårsskiftet.

»Vi har meget, meget respekt for hans arbejde,« fortæller sportschef i Dansk Sejlunion Thomas Jacobsen.

»Det væsentligste aspekt er, at Piotr har været i stand til at tage en kendt måde at sejle på – noget teknik fra drenge-universet – og få det implementeret i pige-universet over de sidste fem år. Han var en af de første til det, og for pigerne er det rent teknisk en helt anden måde at sejle på. Det har for alvor givet pote nu,« fortsætter han.

Fra 'russisk' til skandinavisk

For Piotr Wojewski har det at komme til Danmark og arbejde med de kvindelige sejlere også været noget, han selv har måttet vænne sig til.

Piotr Wojewski med Anne-Marie Rindom og kronprins Frederik, efter Rindoms OL-bronze i 2016 kom i hus. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Piotr Wojewski med Anne-Marie Rindom og kronprins Frederik, efter Rindoms OL-bronze i 2016 kom i hus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Hvis du har arbejdet med polakker tidligere, vil du videre, at det er noget mere kontante typer. Det læner sig op ad den russiske skole,« siger Thomas Jacobsen.

Derfor var det også et samarbejde, der havde lidt småvanskeligheder i starten, fortæller Anne-Marie Rindom.

»Det var både det, at man fik en engelsktalende coach og skulle forstå alt det. Men det var sådan, at han havde en anden indstilling til, hvor meget og hvor hårdt man skulle træne. Det var anderledes til at starte med,« siger hun.

Både Anne-Marie Rindom og Thomas Jacobsen fremhæver dog, hvordan Piotr Wojewski har taget den skandinaviske kultur til sig.

Tidligere vindere 2002: Jan Pytlick (håndbold)

2003: Bent Jensen (roning)

2004: Peter Sartz (bordtennis)

2005: Flemming Serritslev (U21-fodbold)

2006: Ulrik Wilbek (håndbold)

2007: Thomas Poulsen (roning)

2008: Lars Bonde (cykling)

2009: Erik Rasmussen (fodbold)

2010: Ståle Solbakken (fodbold)

2011: Paulus Wildeboer (svømning)

2012: Lars Uhre (badminton)

2013: Anders Secher (speedway)

2014-16: Ikke uddelt

2017: Kenneth Jonassen (badminton)

2018: Åge Hareide (fodbold)

Han har ændret lidt på sin måde at lede på, mens Anne-Marie Rindom og de andre sejlere tilsvarende også er gået med på hans idéer.

»Han har også skullet udvikle sig, og man udvikler sig sammen gennem de her syv år. Vi komplimenterer hinanden godt,« siger Anne-Marie Rindom.

»Man behøver ikke at sige, hvad man tænker eller føler, for lige så snart vi kommer ned på havnen om morgenen, med vi godt, hvilket humør den anden er i. I det her samarbejde er man næsten nødt til at være ét.«

»Man arbejder mod samme mål, så man skal være på bølgelængde. Og jeg tror, det er en af de ting, der er godt ved vores samarbejde,« siger hun.

Siden Piotr Wojewski er kommet som dansk landstræner, er han blevet gift og fået barn med en svensk kvinde og har bosat sig i Ystad.

Thomas Jacobsen er heller ikke sen til at anbefale andre idrætsforbund herhjemme om at kontakte dem, hvis man overvejer en udenlandsk landstræner.

»Jeg tror, det er en problemstilling, vi ofte ser med udenlandske trænere. At man rent kulturelt er i stand til at tilpasse sig det sted, man kommer hen, er en af årsagerne til, at man lykkes med den dagsorden, man har. Hvis der kommer andre udenlandske trænere til Danmark, vil de kunne sparre med Piotr og få en masse ud af det,« siger han.

Et ekstra parforhold

Netop forholdet mellem landstræner og atlet er i denne relation noget anderledes, end du ser i håndboldens eller cyklingens verden, hvor landstræneren kun har med atleterne at gøre et par gange om året.

De har stemt på 'Årets Træner' 25 trænere og ledere fra sportens verden er blevet udpeget til at afgøre, hvem der skal vinde prisen som Årets Træner 2019: Kenneth Jonassen, landstræner i badminton (tidligere vinder)

Nikolaj Jacobsen, landstræner for håndboldherrerne

Hans Nielsen, landstræner i speedway

Anders Lund, landstræner i landevejscykling

Kristian Knudsen, landstræner for volleyballherrerne

Kasper Hjulmand, kommer landstræner i herrefodbold

Heinz Ehlers, ishockeylandstræner

Stefan Hansen, landstræner i svømning

Mikael Lai Rasmussen, sportschef i Dansk Rugby Union

Jan Pytlick, tidligere landstræner i damehåndbold, nu træner for Odense Håndbold (tidligere vinder)

Thomas Poulsen, cheftræner for herregruppen i roning (tidligere vinder)

Helle Thomsen, damehåndboldtræner i Molde HK, tidligere FC Midtjylland, Sverige og Holland

Thomas Kiel Larsson, golflandstræner

Kasper Hvidt, sportsdirektør for Counter-Strike-holdet Astralis

Steffen Wich, cheftræner for basketballholdet Bakken Bears

Casper Jørgensen, landstræner i banecykling

Jesper Carlsson, landstræner i speedskating

Lars Lindstrøm, sportschef i orienteringsløb

Kristian Kjærgaard, cheftræner i Dansk Sejlunion

Mads Haubro, cheftræner for damegruppen i roning

Heidi Johansen, den første kvindelige træner i herrefodbold (målmandstræner i HB Køge)

Linda Andersson, sportschef i Dansk Skytte Union

Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, landstræner i dressur

Kersti Jakobsen, træner for bl.a. løberen Anna Emilie Møller

Christoffer Petersen, landstræner i parabordtennis

Piotr Wojewski og Anne-Marie Rindom har cirka 200 rejsedage om året sammen.

I den første tid brugte de rigtig meget tid sammen også uden for træningen.

»Hverken han eller jeg var vant til at rejse så meget. Så der fik man lavet en masse ting sammen om aftenen, var ude at spise og sådan. Han er ret vild med golf, så der har vi været med ham, mens han også har været med os i træningslokalet.«

Nu har de to dog skruet lidt ned for aktiviteterne sammen. Simpelthen for at holde arbejdet mellem dem så godt som muligt.

»Det er ikke, fordi vi ikke kan lide hinanden, men vi er bare så meget sammen, at man må prøve at holde det lidt opdelt, så det ikke bliver for meget.«

Det lyder næsten som et ekstra parforhold, man skal holde styr på?

»Jamen, det er det nærmest også,« griner Anne-Marie Rindom.

Vinderen af Årets Træner 2019 kåres torsdag den 5. december. I dagene op til prisuddelingen kan du læse portrætter om alle fire nominerede.