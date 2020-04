Philine Roepstorff kan ikke lade være med at grine.

»De synes, at det var helt fint med en fodboldspiller. Det var nok nærmere det, at det var Nicklas,« fortæller hun om familiens reaktion på, at hun var blevet kæreste med en fodboldspiller med efternavnet Bendtner.

I Stephanie Fiskers podcast 'Anden til venstre' fortæller modellen om forholdet til den tidligere landsholdsspiller. Især morens forhold.

»Min mor er fantastisk, men spydig på den gode måde. Nicklas fik lige et par hak til at starte med, men på den gode måde. Hun driller bare. De vidste jo godt, at jeg havde kendt ham i mange år,« fortæller Philine Roepstorff og griner højlydt ved mindet.

Og tilføjer, at Nicklas Bendtner i dag er blevet taget godt imod af Roepstorff-familien. 'Min far elsker ham,' siger hun eksempelvis i podcasten om faren Jens Erik Roepstorff, den tidligere danske håndboldlandsholdsspiller.

Selv om hun kun har været kæreste med Nicklas Bendtner i et par år, har de kendte hinanden on-off i syv år.

Især det første møde husker Philine Roepstorff tydeligt. Det var ved en fest efter en landskamp, at de mødtes.

»Jeg kommer ind ad døren, og der sidder Nicklas i sofaen med tre piger kravlende oven på sig. Og jeg tænkte bare 'wow, det her er simpelthen ikke lige, hvad jeg har lyst til en søndag aften inden skole',« erindrer Philine Roepstorff.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe

De indleder alligevel et venskab og on-off-forhold den aften. Og trods flere bump på vejen frem mod i dag, hvor de bor sammen på Østerbro, kan Philine Roepstorff stadig huske, da hun fandt ud af, at hun vist var faldet for Nicklas Bendtner.

Det var ikke på en af de dyre restauranter, for hun er med egne ord aldrig blevet imponeret af kendisfaktoren eller pengene. Som hun udtrykker det: 'Jeg faldt faktisk for det, der ikke var så wow: Amagerdrengen.'

»Jeg kan tydeligt huske den dag, jeg finder ud af, at han er noget. Vi var i Tyskland (dengang Nicklas Bendtner spillede for Wolfsburg, red.). Jeg ligger på sengen, og han skal til træning. En sen træning, og han har lige bestilt pizza. Han render rundt i sine sportsshorts i bar mave og sætter sig og begynder at spise pizza af bakken, og der tænker jeg: 'Nej, hvor er han bare dejlig',« siger Philine Roepstorff.

Du kan høre podcasten med Philine Roepstorff her.