Der er mange bud på, hvad man kan bruge en lørdag eftermiddag på. Det seneste kommer fra Philine Roepstorff.

For den danske model og nu ekskæreste til fodboldstjernen Nicklas Bendtner er godt i gang med at støvsuge Instagram for 'likes'.

Det gør hun med et spritnyt billede uden en trævl på kroppen, som du kan se nederst i denne artikel.

Spørgsmålet er nu, om det får den tidligere Arsenal-stjerne til at savne hende bare en lille smule på trods af, at parret gik fra hinanden i marts.

28-årige Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 28-årige Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe

Philine Roepstorff fortalte dengang selv, at forholdet til fodboldstjernen var gået i stykker. Det gjorde hun i en video på sin YouTube-kanal.

'Nogle gange går tingene ikke som planlagt. Og nogle gange er det svært at træffe det rigtige valg. Nicklas og jeg er gået fra hinanden,' skrev Philine Roepstorff i videoen.

I videoen på YouTube viste Philine Roepstorff rundt i sit nye hjem, hvor hun nu er ved at finde sig til rette og håber på en lys fremtid efter det endte forhold.

På trods af bruddet, har danskerne dog ikke set det sidste til Bendtner og Philine sammen.

For ekskæresteparrets tv-serie på Discovery+ 'Bendtner og Philine' har nemlig en sæson 2 på vej. Den historie kan du læse mere om HER.

Det er ikke første gang, at den 28-årige model og influencer deler et nøgenbillede af sig selv.

I februar delte hun nemlig et afklædt billede i vrede, da hun var utilfreds med Forbrugerombudsmanden.