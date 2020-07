Tempoet var i vejret, da Philine Roepstorff med kort varsel skulle arbejde med Cristiano Ronaldo.

»Min agent ringede til mig og sagde: 'Du skal på et fly om to timer'. Og så røg jeg på et fly ned til Madrid meget hurtigt,« fortæller hun.

I de nyeste afsnit af 'Bendtner og Philine' på Dplay fortæller modellen om sit møde med den portugisiske verdensstjerne.

Det skete i forbindelse med en fotoopgave for det danske undertøjsgigant JBS, der for syv år siden indledte en samarbejde med fodboldspilleren om undertøjs- og strømpekollektionen CR7.

»Altså, jeg svedte, da jeg satte mig i flyet. Jeg spurtede rundt. Det var fordi, det var lidt impulsivt, at de havde fundet ud af, at der skulle nogle piger med på billederne,« fortæller Philine Roepstorff.

Ved ankomsten til den spanske hovedstad ventede der hende også en ny overraskelse, for omgivelserne lod ingen tvivl tilbage om, at her var tale om et samarbejde med en af klodens allermest kendte personer.

»Det var ret vildt at se, for han er jo rigtigt, rigtigt kendt. Så det var ikke bare lige settet, der var lukket af: Det var alle vejene op til settet. Der var ingen mobiler, man måtte ingenting, og så var der politi over det hele. Det var ret vildt at mærke at være ved én, hvor at sikkerheden er så stærk,« erindrer Philine Roepstorff.

Hun slår dog fast, at hun ikke var 'starstruck' - og at hun heller aldrig rigtigt har været det - og hun kalder Cristiano Ronaldo for 'sød'. Mødet fik dog den danske model til at tænke på kæresten Nicklas Bendtner.

Sådan har det eksempelvis set ud, når Cristiano Ronaldo har reklameret for sin JBS-kollektion. Foto: PR-foto Vis mere Sådan har det eksempelvis set ud, når Cristiano Ronaldo har reklameret for sin JBS-kollektion. Foto: PR-foto

»Det sjoveste af det hele var at stå og tænke på, at han faktisk havde spillet mod min kæreste, for det har de jo flere gange: 'Altså kender du min kæreste?'« griner hun i nyeste afsnit af dokuserien.

Der er dog aldrig nogen, der har set resultatet af Philine Roepstorffs fotoopgave sammen med Cristiano Ronaldo.

»Det blev nogle rigtigt, rigtigt fine billeder, men de valgte ikke at bruge dem,« siger hun.

