Den amerikanske golfsæson er suspenderet, men i notat til spillerne bliver 21. maj nævnt som mulig startdato.

Den amerikanske PGA Tour overvejer forskellige muligheder for at kunne genoptage golfsæsonen, der som følge af virusudbruddet blev suspenderet i marts.

En af de datoer, som PGA Tour retter blikket mod som en mulighed for at vende tilbage til normale tilstande, er den 21. maj og turneringen Charles Schwab Challenge i Fort Worth i Texas.

Det fremgår af en meddelelse, som PGA Tour torsdag sendte til spillerne, og som magasinet Golf Digest er i besiddelse af.

Samtlige PGA-turneringer er foreløbig aflyst til og med den 10. maj, og ifølge tv-stationen ESPN kan der ventes flere aflysninger i løbet af næste uge.

Hvis det ikke er muligt at genoptage spillet i maj på grund af fortsatte restriktioner for folks bevægelsesfrihed, så overvejer PGA Tour at flytte turneringen i Fort Worth til den 11. til 14. juni.

PGA-spillerne har fået at vide, at de vil få besked, tre til fire uger før sæsonen bliver genoptaget.

- Vi forstår, at rejserestriktioner og manglende muligheder for at træne kan påvirke mange af jer. Derfor ønsker vi at være i stand til at kunne give jer så meget tid som muligt for at kunne vende tilbage fuldt forberedt, står der i meddelelsen til spillerne.

I forvejen er tre af sæsonens fire største turneringer blevet udskudt til efter sommeren. Den fjerde, The British Open, der sædvanen tro skulle spilles i juli, er aflyst.

/ritzau/AFP