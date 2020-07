Peter Gade har stor respekt for Lin Dan, der går på badmintonpension. Rivaliseringen gjorde dem begge bedre.

Gang på gang stod Lin Dan i vejen for den danske badmintonstjerne Peter Gade, men trods en sejrsstatistik på 17-4 i Lin Dans favør har Peter Gade aldrig været irriteret over et møde med den kinesiske badmintonmur.

Det siger Gade, efter at Lin Dan lørdag har meldt ud, at han stopper karrieren.

- Jeg har aldrig været bitter på ham. Jeg forstår ikke helt det her med, at han skulle være min onde ånd. Selvfølgelig ville det have gjort mine chancer for at vinde turneringer større, hvis han ikke havde været der, men i sport skal man kæmpe mod de atleter, der konkurrerer på samme tid som en selv.

- Jeg er helt vildt stolt og glad over, at jeg har haft nogle store fights med ham, og jeg føler, at vi var med til at løfte hinanden. Samtidig med vores rivalisering har vi haft enorm stor respekt for hinanden, og konkurrencen har inspireret os, siger Peter Gade.

Danskeren har blandt andet tabt to VM-semifinaler, en All England-finale og en OL-kvartfinale til Lin Dan. Derudover kommer en række andre semifinalenederlag, fordi deres seedninger typisk betød, at det var der, de kunne møde hinanden i turneringerne.

Peter Gade påpeger, at den femdobbelte verdensmester og dobbelte olympiske mester havde et niveau, hvor ingen andre kunne være med.

- Der er ingen tvivl om, at Lin Dan var den bedste, og man må tage hatten af for en fantastisk karriere. Han har stort set en overlegen statistik mod alle, hvis man tager de sidste par år af karrieren væk.

- Han var den bedste, for han var en komplet spiller uden svagheder, og derfor var han næsten umulig at slå, da han var på toppen.

- Ud over at være en fantastisk atlet, så kunne han også håndtere det pres, man er under, når man er med i toppen i lang tid, siger Peter Gade.

Han er imponeret over, at den kinesiske rival har været professionel i 20 år, men tiden var også ved at løbe fra ham.

- Mentalt har der været udsolgt i et stykke tid. Han har ikke haft overskuddet til at kunne komme op på sit gamle niveau.

- Jeg ved ikke, hvad han fysisk har kæmpet med uden for banen, men jeg ved, hvor svært det er at spille sent i karrieren. Set i det lys er det meget imponerende, hvor længe han har kunnet blive ved, siger Peter Gade.

Da Peter Gade spillede karrierens sidste kamp i 2012, fløj Lin Dan til Danmark for at være afskedsmodstander. Ved den lejlighed tog Peter Gade en af sine sjældne sejre over Lin Dan.

